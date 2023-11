/FOTO, VIDEO/ Terasu uprostřed skal a výhled na protější zalesněné kopce nabídne unikátní bytový dům v bývalém kamenolomu v brněnském Komíně. Stavebníci na něm pracují od loňského července. Bydlet v něm budou moct lidé zhruba za rok.

V bývalém kamenolomu budou už zhruba za rok bydlet lidé. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Propojení s kamenolomem jde poznat už v nejnižším poschodí domu, tedy v garážích. Je zde přiznaná skalní stěna. Téměř ze všech oken pak dům nabízí výhled buďto na skalní masiv nebo na protilehlé lesy. Podobu stavby navrhli architekti z brněnského studio DRNH.

„Unikátní jsou i technologie. Pro vytápění a chlazení budou využívány tepelná čerpadla země-voda, pro které dělníci vyvrtali třicet sto padesáti metrových vrtů. Všechny střechy budou pokryté extenzivní vegetací, celkem zhruba čtyři tisíce metrů čtverečních,“ popsal výstavbu manažer projektu Jan Zeman.

Před zahájením samotné výstavby loni v červenci pracovníci rok a půl očišťovali skalní masiv. Zhruba za rok dům nabídne přes sto čtyřicet bytových jednotek, dispozičně řešených jako 1+kk až 4+kk. Jejich cena začíná na zhruba čtyřech milionech, lukrativnější byty pak developer prodává i za téměř osmnáct milionů korun. Několik jednotek už své majitele má. Kromě bydlení zde budou také čtyři komerční prostory a více než sto sedmdesát parkovacích garážových stání.

V blízkosti postaví mimoúrovňovou křižovatku

Mezi obyvateli Komína sklidil projekt veskrze kladné reakce. „Pokud se má v Komíně stavět, tak jedině tam. Místo je nevyužívané, prostor pro výstavbu tam je, návrhy se zelenými střechami a terasami mi přijdou pěkné. Dům samotný podle návrhu nebude v dané lokalitě působit jako pěst na oko. Zároveň by ale bylo vhodné postavit ideálně přímo tam i školku, protože v těch aktuálních není místo a současně se zvýší provoz v jejich okolí, pokud se kapacita navýší. A už teď je to ve špičce děs. Vhodné by zároveň bylo, aby se developer podílel finančně i na úpravě dané křižovatky, která je tristní již nyní,“ komentovala například Brňanka Romana Votavová.

Naopak kritická byla vůči projektu Jitka Kešnerová. „Je to nevhodné místo pro stavbu bytovky. Skála přitahuje chlad a v době dešťů po ní stéká voda, která se kumuluje. Škoda zajímavého prostoru. Viděla jsem návrh, v tomto případě platí papír snese vše,“ sdělila Deníku Rovnost Kešnerová.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Podle Zemana se v blízkosti nové stavby připravuje výstavba mimoúrovňové křižovatky. „Ta povede i na Medlánky, momentálně očekáváme, že dojde k podání žádosti o územní rozhodnutí," sdělil Zeman. Od pozemku patřícího k budoucímu bytovému domu navíc podle něj povede i nová lávka pro pěší přes přilehlou čtyřproudovou cestu.