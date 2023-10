/ANKETA/ Výrazná bílá budova neobvyklého tvaru a v duchu moderní architektury. V ostrém kontrastu s dosavadní starší zástavbou. Areál brněnských kasáren v Černých Polích získává novou dominantu, a to nové logistické centrum včetně například muničního skladu.

Nová bílá stavba v místě plánovaného logistického centra v areálu brněnských kasáren v Černých Polích. Snímek je z první poloviny října. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Z Provazníkovy ulice je dobře viditelné šikmý štít nové dvoupatrové budovy, která je v ostrém kontrastu s okolní, nejen armádní, zástavbou. Jedná se o nové logistické centrum, o jehož plánované výstavbě Brněnský deník Rovnost letos informoval.

To má sloužit pro zajištění technického zázemí brněnské Univerzity obrany, především pro skladování materiálu nezbytného k provozu vysoké školy a automobilové techniky. Součástí skladovacích prostor bude také skladiště zbraní a střeliva.

Obyvatelé v okolí ale s takovým využitím příliš nesouhlasí. „Muniční sklad v zastavěné části obce je hloupost. Pokud by došlo k vojenskému konfliktu, je to první cíl. Z taktického hlediska je to zcela nepřijatelné,“ uvedl už dřív Rudolf Müller, který je povoláním vojenský lékař.

Celková výše investice do logistického centra je víc než šest set milionů korun. Výstavba začala v listopadu loňského roku a předcházela jí demolice nevyhovujících objektů v části kasáren podél Provazníkovy ulice. Stavba by měla být kompletně hotová do dvou let.

