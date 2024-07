Pro předplatitele

Ľubomíra Závodská dnes 05:57

/VIDEO/ Tropické dny se na prostranství před Janáčkovým divadlem v centru Brna nesou v duchu vodních her a zábavy. Vodní trysky poskytují lidem ochlazení a lokalitu už v poledne plní dětští i dospělí návštěvníci. Mnozí z nich využívají i blízké fontány a nezůstane pouze u namočení rukou. „V tom horku, které tady v Brně obvykle je, se není čemu divit. Že by to bylo nějak esteticky příjemné, to asi ne, ale když si děti hrají, tak to podle mě není problém," sdělila v pátek kolemjdoucí Markéta Cardová. Ne všichni lidé ale berou situaci takto.