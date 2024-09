Město Brno nyní vede jednání o tom, zda někdo převezme dům do svého majetku, zajistí opravu a obnoví tak kulturní využití budovy. „S konkrétními závěry a návrhy, které podrobný statický a technický průzkum objektu přinesl, můžeme nyní vést konkrétní jednání o budoucnosti objektu, a to jak na úrovni města, tak s potenciálními novými vlastníky. Stále platí nabídka, kterou jsme učinili Masarykově univerzitě, a to odkoupit budovu za symbolickou korunu a následně ji ve vlastní režii upravit pro účely, pro kterou ji univerzita dosud využívala. S rektorem Martinem Barešem jsme na toto téma měli jednání minulý týden, zároveň jsme v kontaktu také se společností Dům Scala, která je částečným vlastníkem budovy a má vyhrazeno předkupní právo, i s druhým nájemníkem, tedy Divadlem Bolka Polívky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Posudek ukazuje varianty opravy domu. Z dřívějších statických a laboratorních posudků vyplývá, že stávající železobetonová konstrukce je nevyhovující a nesplňuje normy tak, aby mohla plnit funkci nosné konstrukce.

Masarykova univerzita hodlá s městem o převodu jednat. "Vzhledem k tomu, o jak složitou otázku jde, kdy je ve hře několik technických variant možných úprav – od základních udržovacích statických prací až po kompletní rekonstrukci všech prostor – budeme určitě k finálnímu rozhodnutí potřebovat znát také názor stavebního úřadu a hasičů, neboť protipožární opatření mají stále přísnější normy. Podle našich odhadů investičních nákladů by si kompletní oprava celého objektu při zachování sálu kina i dalšího patra vyžádala částku přes 330 milionů korun, což je suma, u které by se musely hledat zdroje financování. Byl bych rád, kdybychom dospěli k nějakému závěru během tohoto podzimu," uvedl rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Běžně se v tomto případě volí jako nejefektivnější řešení demolice. Ta nyní vzhledem k tomu, že budova je součástí vnitrobloku a dostat tam stavební stroje je skoro nereálné, proto nepřipadá v úvahu. „Podle zmiňovaného posudku se částka za nutné zajištění statiky šplhá ke třiceti až čtyřiceti milionům. Tím se ale dostaneme do stavu hrubé stavby, další patrně stovky milionů bude potřeba investovat do nezbytných rekonstrukcí a úprav v interiérech, tak aby mohl dům po rekonstrukci opět sloužit kulturnímu provozu,“ doplnila náměstkyně pro oblast správy majetku Karin Podivinská.

Varianty řešení rekonstrukce objektu primárně vychází z myšlenky zachování tvaru a funkčnosti sálu kina Scala bez výraznějších zásahů. "To ovšem znamená, že sál Divadla Bolka Polívky musí být tomuto záměru obětován, a to ve smyslu, že jeho prostor, který dnes zabírá výšku dvou podlaží, bude zredukován na výšku jednoho podlaží. Takto získané místo by bylo využito pro novou ocelovou konstrukci. Sál Divadla Bolka Polívka by tímto zanikl, nově vytvořený nižší prostor by mohl sloužit například pro komunitní aktivity nebo jako galerie. Nabízí se příležitost obnovit prostor pod střechou sálu spolu se střešními světlíky, které zde byly v době vzniku koncem dvacátých let, kdy sál nesloužil jako divadelní, ale jako taneční," uvedla Radka Loukotová za tiskové středisko města Brna.

Navrženy jsou tři varianty řešení: dvě počítají s vytvořením nové ocelové konstrukce, která převezme nosnou funkci, v místech dnešního divadelního sálu, třetí navrhuje úplné odbourání sálu a následné zastřešení kina.