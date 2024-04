Brněnská Knihovna Milana Kundery oslavila rok od spuštění provozu. Speciální oddíl Moravské zemské knihovny s názvem Knihovna Milana Kundery za rok navštívilo okolo čtyř a půl tisíce lidí, a to nejen z České republiky. Jeden z nejpřekládanějších původem českých spisovatelů láká čtenářstvo z celého světa. „Ve středu tady byli čtenáři z Islandu, před dvěma týdny z Honkongu a pro návštěvníky z Francie je zastávka v Brně prakticky povinností,“ vyjmenoval ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

To, že místo s dílem česko-francouzského spisovatele vyhledávají lidé z celého světa, Kubíčka těší. „Klíčové je, že Knihovna Milana Kundery by měla sloužit i jako místo pro setkávání, měla by spojovat lidi, kteří mají zájem o evropskou kulturu,“ sdělil.

Lidé v Kunderově knihovně najdou přes tři tisíce autorských publikací Milana Kundery, ale i dopisy, které si vyměňoval se světovými umělci. Knihovnu provozuje Moravská zemská knihovna, které Kundera svůj archiv daroval. Nyní do ní budou moci díky výukovým programům zamířit středoškoláci z celé České republiky.

Novinkou, kterou pracovníci knihovny ve spojení s lektorem Filipem Kombercem z Univerzity Karlovy ve čtvrtek spustili, jsou výukové programy pro střední školy. „Vybral jsem pro program román Žert, protože s ním mám výborné zkušenosti ze středoškolské výuky. Je to vděčné dílo, na kterém se dá ukázat hodně o tom, jak literatura funguje,“ uvedl Komberc, který pro středoškoláky vytvořil metodické listy zaměřené na postavy, témata a poetiku Kunderova díla.

Jako první si mohli výukový program vyzkoušet žáci z brněnského gymnázia Křenová. „Měli jsme k přečtení ukázky z knihy, pak jsme nad nimi přemýšleli samostatně a také je prodiskutovali dohromady. Líbilo se mi to, i když některé ukázky mohly být kratší. Ale určitě to mohlo některé lidi nalákat, aby si román přečetli,“ podělila se o dojmy žákyně závěrečného ročníku gymnázia Martina Pazdiorová.

Knihovna nově umožňuje z počítačů přístup do digitální knihovny, kde najdou i audioknihy, fotografie, kresby nebo knihy s autorskými korekturami a čtenářskými poznámkami. Další novinkou jsou QR kódy u vybraných Kunderových knih. Po jejich načtení se lidem zobrazí informace o konkrétním díle. „Údaje budou s postupujícím zpracováním fondu rozšiřovány a vedle české a anglické verze je plánováno zpřístupnění informací i v dalších světových jazycích,“ vysvětlila mluvčí Moravské zemské knihovny Anna Mrázová

Brněnský rodák Milan Kundera zemřel 11. července 2023 ve Francii, kam v roce 1975 emigroval. Před čtyřmi dny, 1. dubna, by oslavil 95. narozeniny.