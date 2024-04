Platit začnou v pondělí 22. dubna. Dělníci totiž začnou instalovat nový semafor. Stavba si vyžádá dopravní omezení rozdělená do tří etap. „V první etapě bude uzavřený pravý jízdní pruh směrem do centra v Kníničské ulici, odbočení doprava do Veslařské bude zakázáno. Zároveň s tím budou v křižovatce uzavřeny přechody pro chodce a chodníky vpravo směrem do centra po obou stranách křižovatky," popsala Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.



Řidiči jedoucí z Kníničské přes Veslařskou směrem do Jundrova tak budou muset jet přes ulice Branka a Hlavní v brněnském Komíně. Na Veslařskou se napojí přes most nad tramvajovými kolejemi a čtyřproudou silnicí. „Křižovatka představuje významný tah. Dopravu to určitě ovlivní, ale věřím, že omezení budou platit jen po nezbytně nutnou dobu," vyjádřil se starosta Žabovřesk Filip Leder, v jejichž katastru křižovatka leží.

Vedení komínské radnice počítá s navýšením dopravy v centru této městské části. „Je také možné, že se vlivem hustější dopravy zpozdí trolejbusové linky 30 a 36. Nicméně rekonstrukce je naplánována a nezbývá než popřát řidičům trpělivost a pevné nervy," uvedl komínský místostarosta Jan Pospíšil.

Dopravní omezení ovlivní především řidiče jedoucí z Bystrce či Kníniček do Jundrova. „Navíc se dá předpokládat, že v době oprav bude v křižovatce zvýšený provoz a lidi dojíždějící denně do centra města za prací se můžou potýkat se zpožděním. Ale až se nová křižovatka zprovozní, bude její průjezd daleko komfortnější," podotknul bystrcký místostarosta Tomáš Jára.

V druhé etapě oprav bude částečně uzavřená silnice při výjezdu z Veslařské na Kníničskou ve směru do centra a přilehlý chodník. Na závěr se pouze ve dva nepracovní dny budou řidiči potýkat s úplnou uzavírkou Veslařské a částečnou uzavírkou Kníničské v křižovatce. „Přesný časový harmonogram je vždy na stavební firmě a závisí na aktuálním postupu prací," dodala Obalilová.

Kromě semaforů upraví dělníci také přístup na křižovatku pro pěší. Počítá se s dopravními ostrůvky a přístupem pro invalidy.

Celá rekonstrukce bude stát bezmála šest milionů korun. Původně měla oprava začít začátkem dubna, nakonec se kvůli průtahům s povoleními odložilo její zahájení právě na předposlední dubnové pondělí. Práce potrvají nejméně do konce června letošního roku.