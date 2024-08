Všeobecná zdravotní sestra Posláním Armády spásy je naplňování potřeb lidí, kteří zažívají ohrožení, osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební. Jsme nezisková organizace s celorepublikovou působností a přibližně 800 zaměstnanci. Centrum sociálních služeb Josefa Korbela v Brně poskytuje čtyři sociální služby. Z toho jednu pobytovou službu Azylový dům pro 85 osob, dvě ambulantní služby Noclehárna pro 42 osob a Nízkoprahové denní centrum pro 50 osob a jednu službu Terénní programy. Nabízíme příležitost zapojit se do profesionálního kolektivu, kde práce není pouze prací, ale i posláním, kterým je pomoc potřebným lidem v nouzi. Hledáme člověka, který je pracovitý, zodpovědný, empatický a schopný pracovat v kolektivu se zdravým sebevědomím i sebereflexí. Hledáme někoho, kdo: " je schopný týmové i samostatné práce " má vysokou motivaci a zájem o práci s cílovou skupinou (osoby, které jsou ohroženi ztrátou bydlení, nebo o bydlení přišli) " umí naslouchat a dobře komunikovat - nebojí se podílet na zkvalitnění života u těchto osob " je tvůrčí a aktivně se podílí na rozvoji " je schopný profesionálního vystupování a zároveň přístupu s nadhledem Požadujeme: " odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry " čistý trestní rejstřík " zdravotní způsobilost " respekt k poslání, hodnotám a cílům Armády spásy " počítačovou gramotnost na uživatelské úrovni " (výhodou je zkušenost s prací v ordinaci a cílovou skupinou osob bez domova) Základní popis práce zdravotní sestry: " vedení ordinace " samostatná a zodpovědná práce, péče o pacienta prozatím v režimu ošetřovny, po přijetí lékaře, péče o pacienta na základě indikace lékaře " zajištění ošetřovatelské péče - zhodnocení zdravotního stavu (přivolání RZS, doporučení specialistů apod.), komunikace s dalšími zdravotními subjekty (nemocnice, praktičtí a odborní lékaři, aj.), příprava a podávání léků, měření tlaku, převazy apod. " v případě přijetí na HPP, zajištění ošetření v terénu ve spolupráci se sociálními pracovníky Nabízíme: " práci na HPP 1,0 úvazek nebo na 0,5 úvazek " nástupní mzdu při HPP 1,0 úvazku 39.200 Kč (mzdové rozpětí do 53.200 Kč) " cílovou odměnu " příspěvek na penzijní připojištění (po prvním odpracovaném roce) " zázemí mezinárodní křesťanské organizace " 5 týdnů dovolené /rok " benefity formou stravenek za odpracované dny " účast na konferencích, interním vzdělávání a teambuildingových akcích Místo výkonu práce a termín nástupu: " Brno, Mlýnská 316/25, nástup možný od 01. 10. 2024 nebo dle dříve dohody. Průběh výběrového řízení: V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem na emailovou adresu ivan.borek@armadaspasy.cz (pro doplňující informace volejte 737 215 412). Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení 15.09.2024. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat v Centru sociálních služeb Josefa Korbela, na Mlýnské 316/25 v Brně. O termínu výběrového řízení budou vybraní uchazeči včas informováni. Výběrové řízení je 3 kolové: 1. Zhodnocení písemných dokumentů 2. Osobní pohovor 3. Stáž na pracovišti. 39 200 Kč

