Jako parkovací stání využívali neoprávněně někteří řidiči odbočku do Potocké ulice v brněnských Kohoutovicích. Nově tam přibyla značka zákaz zastavení. Brněnské komunikace v místě vyznačily žluté čáry, které ukazují, kde už není možné zaparkovat.

Křižovatka v Kohoutovicích je přestavěná. Stalo se tak na nátlak obyvatel. | Foto: Marek Berčík

Také byl rozšířený prostor, kterým můžou řidiči do Potocké najíždět, takže při odbočování se nedostanou do protisměru. Ke změně pomohlo podle vedení městské části úsilí tamních obyvatel. „Lidé nás urgovali, ať už přes sociální sítě, telefonicky nebo přes osobní setkání. Křižovatka byla nově opravená a stejně s ní byly problémy. Teď už to snad bude lepší," věří starosta Kohoutovic Jakub Hruška.

Auta dříve v ulici parkovala příčně, při výjezdu z parkovacího místa pak hrozila srážka s vozy, které vyjížděly do Potocké většinou vysokou rychlostí z nepřehledné zatáčky v Žebětínské ulici. Dokládají to i zkušenosti některých obyvatel. Po úpravách tam mohou auta parkovat pouze podélně. „Takhle je to výrazně lepší. Rychle jedoucí auta ze zatáčky jsou stále nepříjemná. Bojím se, že tady někoho srazí. Ale s tím, co tady bylo předtím, se to nedá srovnávat,” řekla obyvatelka městské části Renata Jelínková.

Situaci s parkováním v této oblasti vyhodnocovali podle starosty Jakuba Hrušky i brněnští strážníci, kteří posuzovali, zda zaparkovaná auta porušují dopravní předpisy.

Pár metrů od křižovatky vznikl před nedávnem také nový přechod pro chodce. „Chodím tady docela často a s přechodem je situace výrazně bezpečnější. Řidiči, kteří tyhle silnice znají, už se naučili, že je tady a dávají si větší pozor,” popsal například Martin Čech.

MAREK BERČÍK