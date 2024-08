Pod náporem horka hlídají řidiči i pochůzkáři koleje v úsecích Vídeňská a Renneská. „Jsou to poslední dvě starší tratě, kde zvlnění při vysokých teplotách hrozí," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle ní nově opravené tratě vysoké teploty neohrožují. „Na starých tratích už není ale tak pevné podloží, staré pražce nemusí udržet tlak způsobený vysokými teplotami a může se kolej zvlnit," vysvětlila Tomaštíková.

Zvýšená pozornost se kolejím podle ní dostává, když teploty přesáhnou třicítku. Stav kolejí kromě jiných hlídají i samotní řidiči tramvají a závady hlásí na dispečink. „Potřebujeme to včas odhalit, abychom dali pokyn ke snížení rychlosti v úseku, třeba jenom na čtyřicet kilometrů v hodině," sdělila Tomaštíková.

Většina cestujících ale problémy na úseku Renneská nepociťuje. „Vůbec ničeho jsem si nevšiml, ani zpomalování. Všechno je za mě v pořádku," řekl cestující Karel Novák.

Kromě řidičů na stav kolejí dohlížejí i pochůzkáři. Podle Tomaštíkové ujde jedna jejich četa denně v průměru jedenáct kilometrů. „Kontrolují to vizuálně, stejně jako řidiči a mají i digitální měřidlo. To jim ukáže vzdálenost kolejí od sebe a pokud naměří víc, je to impuls, abychom vydali nařízení o zpomalení," popsala postup jejich práce Tomaštíková.