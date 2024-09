Konkrétně najdou lidé nové nástěnné malby v průchodu mezi domy v ulici Za Mostem. Pomoc při malování poskytly výtvarnici s pseudonymem Lilit také děti ze Základní školy Tuháčkova v Brně-jihu.

Místostarosta Brna-jihu Antonín Trčálek výsledný vzhled ocenil. „Myslím, že se malby opravdu vydařily. Ty předchozí bylo nutné přemalovat, protože je zničil sprejer,“ vysvětlil osud dřívějších uměleckých počinů Trčálek.

Nová výmalba je proto ošetřená speciálním nátěrem, který lze v případě poškození vandalem odstranit. O podobných dílech uvažuje vedení městské části také ve dvou zbývajících podchodech v lokalitě.

Rozhodnutí o možném přemalování chtějí zástupci Brna-jihu případně svěřit místním. „Stejný vzhled by se mi líbil. Současné malby tam ale tvořily děti ze škol, proto bych se nejdřív raději zeptal obyvatel, zda souhlasí,“ dodal Trčálek.

Do všech tří průchodů zatím pracovníci doplní nové osvětlení. Pokud by si lidé obdobné umělecké počiny přáli rovněž ve zbývajících dvou průchodech domy, mohla by se výtvarnice pustit do práce již příští rok.