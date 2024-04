Že o potížích s dodržováním předpisů slyšela, potvrdila i místní Kateřina Posoldová. „Protože nemám děti, tak se mě to příliš netýká. Ale samozřejmě to považuji za problém," sdělila Posoldová.

Starostka městské části Milada Blatná podotkla, že městská část už před několika lety reagovala na množící se stížnosti na rychle projíždějící auta vypracováním návrhu. „Podávali jsme návrh na Odbor dopravy města Brna, aby se ulice změnila na jednosměrku. V porovnání s ostatními komínskými ulicemi patří Chaloupky k těm výrazně klidnějším. Řidiči ale nerespektují dopravní značení, které zakazuje vjezd s výjimkou dopravní obsluhy, a jednoduše ho porušují,“ popsala Blatná s tím, že vedení města zatím od obyvatel petici neobdrželo.

Obyvatelé podle ní požadovali například měření rychlosti projíždějících aut. Kvůli nesouhlasu se změnami zatím nevznikne ani čtrnáct plánovaných parkovacích míst v horní části ulice. „S žádostí o povolení stavby parkoviště jsme v minulosti neuspěli, policisté podávali negativní stanovisko. Stavbu povolili, až když jsme upravovali parkoviště blízko ulice Řezáčova. Tehdy jsme se přesvědčili, že parkování v horní části ulice nezpůsobuje problémy,“ míní starostka. Proces je podle ní prozatím pozastavený, zástupci Komína téma znovu otevřou při jednáních o rezidenčním parkování.



Někteří obyvatelé Komína se ale proti námitkám vyhradili, jedním z nich je například místní Václav Veselý. „V ulici nad Chaloupkami bydlím už třicet let. Na Chaloupkách je násobně menší provoz než v kterékoliv jiné ulici v Komíně, není to žádná spojovací silnice s hustým provozem,“ popsal Veselý.

Na žádost obyvatel podle něj v minulosti vznikla v lokalitě obytná zóna, snížila se maximální rychlost, městská část přidala retardéry. „Obyvatelům ulice je to zjevně stále málo. Jednosměrka se ale obyvatelům Chaloupek nelíbí, protože by to znamenalo, že budou muset také objíždět tuto ulici při odjezdu z domu vrchem po ulici Řezáčova, stejně, jako to chtějí po nás ostatních,“ míní Veselý.