Slézání břehu, hrozící pád do Svratky? K řece nově přijdete pohodlně po schodech

Obyvatelé brněnského Komína i další návštěvníci budou mít už za půl roku snadnější přístup k řece Svratce. Dělníci tam totiž vybudují schody, které zabodovaly v loňském participativním rozpočtu.

Do půl roku by měli dělníci postavit nové schody u lávky přes Svratku v brněnském Komíně a usnadnit tak lidem přístup k řece. Projekt loni navrhl do participativního rozpočtu Tomáš Němec. | Foto: MMB