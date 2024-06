/VIDEO/ Výměna střešní krytiny, nosných trámů v krovech, oprava kamenných ozdob na fasádě nebo nejvyšší kostelní věže v Brně. Gotický kostel svatéo Jakuba v centru Brna má za sebou velkou rekonstrukci. Pro věřící a návštěvníky se poprvé po opravách za 164 milionů korun otevře 28. června večer.

Dlouhé opravy kostela svatého Jakuba v Brně. | Video: poskytla Alžběta Vacková

„Všichni se už těšíme domů, do společenství, které se snad díky atraktivnějšímu zázemí i rozroste. Velké díky patří bratrům jezuitům a farnosti svatého Tomáše, kde jsme po dobu stavebních prací našli útočiště,“ řekl místní farář Jan Pacner.

Brněnské trolejbusy bez střechy nad hlavou. Místo ve vozovně parkují všude okolo

Kostel se poprvé otevře lidem v pátek 28. června v pět hodin odpoledne, kdy v něm generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka bude slavit děkovnou mši svatou. Poté už bude chrám přístupný pravidelně každý den včetně víkendů od 9.30 hodin do 22 hodin pro prohlídky, bohoslužby budou ve všední dny v sedm hodin večer, v sobotu v osm hodin ráno a v neděli v 9.30 hodin a v 19 hodin ve slovenštině.

Kromě novot v podobě oprav nabídne kostel i jiné novinky. Na podzim se otevře vyhlídka na Brno z 43 metrů vysoké věže.



Nahrává se anketa ...

Celková cena rekonstrukce byla nakonec 164 milionů korun. „Peníze navíc si vyžádal horší stav některých opravovaných prvků. Bylo nutné například vyměnit více shnilých trámů v krovech, než předpokládal průzkum před opravou. Problematické byly rovněž kamenné prvky na fasádě. Původně jsme je chtěli ve velké míře pouze restaurovat, nicméně až po postupném rozebrání se ukázalo, že jsou v havarijním stavu a museli jsme nechat vyrobit zcela nové,“ vysvětluje Jan Lerche z ekonomické rady farnosti.

Farnost zaplatila ze svého čtvrtinu peněz. Na rekonstrukci si vzala úvěr, který teď bude postupně splácet.

VIDEO: Nebeské divadlo. Prohlédněte si bouřková oblaka, která těsně minula Brno

Kromě dřevěných trámů v krovu a nové střechy má kostel nová vitrážová okna a obnovené kamenné prvky fasády. Restaurátorské práce byly skutečnou výzvou i pro řemeslníky a restaurátory. „Je to nejnáročnější obnova památky, jakou jsem v rámci své kariéry zažil. Pod finančním i časovým tlakem jsem musel rozhodnout, jestli k opravám přistoupit důsledně a řemeslně správně, nebo se spokojit s provizoriem a finální řešení přenést na další generaci tak, jak to bylo v minulosti. Těší mě, že si farníci uvědomili, že i přes finanční náročnost je kvalitní přístup k opravám tou správnou cestou. Úsilí a peněz to stálo opravdu dost, ale jsme se vším spokojeni a z výsledku máme samozřejmě radost,“ dodává manažer stavby Aleš Taufar.