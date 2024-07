Víc než dvaačtyřicet kilometrů dlouhý horkovod povede z dukovanské elektrárny nezastavěným územím poblíž čtrnácti obcí na jihu Moravy a Vysočině do brněnských Bosonoh. Odtamtud bude teplo proudit dále do města prostřednictvím dvou větví, první z nich směrem do nedalekých Bohunic. Současně napojí Kohoutovice, Nový a Starý Lískovec nebo bohunickou fakultní nemocnici a univerzitní kampus s prodloužením až do oblasti Starého Brna.

Takzvaná druhá obchvatná větev bude směřovat do Bystrce a Králova Pole, na trase umožní napojení Komína, Jundrova a později i městských částí jako Žabovřesky, Lesná, Vinohrady a Líšeň. „Nejen v těchto lokalitách máme mnoho plynových kotelen, které jsou většinou na okrajových sídlištích,“ podotkl generální ředitel městské firmy Teplárny Brno Petr Fajmon.