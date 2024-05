/PŘEHLED OTEVÍRACÍ DOBY/ V Brně začíná sezona venkovního koupání. Už o posledním květnovém víkendu otevírají první velká brněnská venkovní koupaliště, a to Riviéra a Zábrdovice. O týden později, první červnový víkend, je budou následovat další.

I takto vypadají v létě zaplněná koupaliště v Brně, zde konkrétně pohled na Kraví horu. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Jako první otevřou v Brně své brány lidem velká venkovní koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích. „Oba areály lze navštívit od deváté hodiny ráno do osmé hodiny večerní. Od začátku srpna do konce sezóny bude koupaliště Riviéra otevřeno do 19.30 hodin. Provoz obou areálů skončí v neděli 1. září,“ popsala otevírací dobu Michaela Dittrichová, mluvčí společnosti Starez, která koupaliště spravuje.

Spor o bourání podzemních garáží za Lužánkami: exekutor v akci, obavy ze statiky

Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni. „Celodenní vstup na Riviéru vyjde na 300 korun, senioři a děti od šesti do čtrnácti let zaplatí polovinu ceny. Výhodnější ceny vstupů budou od jedné, tří nebo pěti hodin odpoledne,“ uvedla Dittrichová.

V Zábrdovicích stojí celodenní vstupenka pro dospělého 195 korun, pro děti od šesti let a důchodce 95 korun, od tří do pěti let šedesát korun. Ještě mladší návštěvníci mají na Riviéru i do Zábrdovic vstup zdarma. Novinkou je zvýhodněná cena, třicetiprocentní sleva, pro studenty s průkazem ISIC.



Nahrává se anketa ...

Kdy a kde otevírají venkovní koupaliště v Brně sobota 25. května: Riviéra, Zábrodivce

sobota 1. června: Biotop, Dobrák, Královopolská

poslední květnový týden (v závislosti na počasí): Kraví hora

Červen bude přát i brněnským školákům a může jim zpříjemnit konec školního roku. V dopoledních hodinách mají vstup na obě koupaliště zdarma.

Začátkem června, konkrétně od soboty 1. června, se nabídka velkých venkovních koupališť v Brně rozroste o další místa. Konkrétně koupaliště Dobrák v Králově Poli, Biotop Brno-jih v Horních Heršpicích nebo Koupaliště Královopolská v Křižíkově ulici.

VIDEO: Hotová přístavba brněnské školy Gajdošova, prohlédněte si novinky

Ještě dřív, konkrétně už začátkem nebo v průběhu posledního květnového týdne, plánuje otevřít i venkovní koupaliště na Kraví hoře. „Záležet bude ještě na počasí,“ doplnil mluvčí městské části Brno-střed, která koupaliště spravuje, Michal Šťastný.