/VIDEO/ O zhruba čtyřicítku parkovacích míst, z nichž většina je mimo modré zóny, přijdou od pondělí řidiči v brněnském Králově Poli. Kvůli přípravě rozšiřování horkovodu bude v Dělostřelecké a části Staňkovy ulice platit zákaz stání.

Na místě už jsou zákazové značky. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

V Dělostřelecké ulici momentálně auta parkují na zpevněných plochách silnice a částečně na zeleni. Od pondělí zde ovšem bude platit zákaz stání a později také zákaz vjezdu. „Odbor dopravy brněnského magistrátu vydal stanovení přechodné úpravy provozu v této ulici kvůli plánovanému prodlužování distribuční sítě centrálního zásobování teplem," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Požár v brněnském Letmu, oheň se rozhořel v bistru. Nádražní ulice byla zavřená

Přestože se nejedná o oficiální parkovací místa, řidiči je hojně využívají. V nejbližším okolí jde o jedny z posledních stání mimo systém rezidentního parkování. „Doposud jsme nezaznamenali informace o vážnějších komplikacích, které by řidiči stojící v těchto místech způsobovali. O dopravních přestupcích by se dalo uvažovat tehdy, pokud by auta stála na zeleni, eventuálně by nebyla splněna průjezdnost, a to 3 metry pro každý směr jízdy," uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Několik parkovacích míst kvůli rozšiřování horkovodu dočasně zmizí i ve Staňkově ulici. Konkrétně půjde o dvanáctimetrový úsek od křížení Dělostřelecké a Staňkovy ulice ve směru do centra. Tato místa jsou již součástí modrých zón.

Příprava sporné lanovky v Brně: stavbu posvětilo ministerstvo, klade si podmínky

Po vyklizení zaparkovaných aut připraví dělníci přemostění pro pěší na přilehlém chodníku a pro vozidla k oběma branám areálu bývalé tovární haly na nároží Dělostřelecké a Staňkovy.

Práce na rozšiřování horkovodu v tomto úseku potrvají nejméně do konce letošního května. Omezení parkování a průjezdu platí nyní i v nedaleké Domažlické ulici. Série různých omezení v okolí kvůli inženýrským sítím potrvá až do podzimu.