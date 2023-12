/VIDEO/ V brněnském Králově Poli ve středu začala rozsáhlá modernizace tamního vlakového nádraží. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci vlády, Správy železnic, města Brna i městské části.

Slavnostní zahájení modernizace nádraží v Králově Poli doprovodilo o neobvyklé vystoupení ministra Martina Kupky. | Video: Deník/Michal Hrabal

Ministr dopravy Martin Kupka při svém projevu řekl, že přemýšlel nad tím, co jej kromě železnice a nádraží, dálnic a silnic pojí s Brnem. Nakonec dospěl k závěru, že je to láska k brněnským básníkům. „Dnešní atmosféra tomu možná nenahrává, ale myslím, že stojí za to alespoň kousek z Jana Skácela citovat," řekl.

Po dorecitování úryvku ze Skácelovy tvorby, kde bylo zmíněné i Královo Pole popřál, ať dokončené nádraží v Brně-Králově Poli dělá lidem radost.

Stavba za zhruba tři miliardy korun potrvá dva roky. Místo stávající nádražní budovy vznikne nová moderní, úpravy se dočkají také kolejiště, všechna nástupiště budou bezbariérová. Po dobu stavby bude fungovat provizorní čekárna.