Zvrat v osudu pěti likusových domů na Kraví hoře v Brně. Původně měli nájemníci do konce června budovy, které patří městu, vyklidit. Podle stavebního úřadu jsou totiž budovy nezpůsobilé k užívání. Nakonec však možná některé z nich po nějakou dobu ještě zachovají pro účely umělců, kteří tam mají hudební zkušebny a kreativní ateliéry. „Po jednání se stavebním úřadem a dalšími úřady a odborníky jsme naznali, že je tady možná cesta nějaké částečné opravy budov, aby ještě mohly sloužit svému účelu," řekl brněnský zastupitel Martin Příborský, který se situací zabývá.

Vedení města v této oblasti dlouhodobě počítá s parkem. Tři budovy číslo 14, 15, 16, kde nyní působí umělci, by však mohly ještě pár let zůstat zachované. „Bude záležet, jak dopadnou posudky od hasičů nebo od hygieniků. Pokud bude možné objekty za rozumnou cenu opravit, pustíme se do toho," podotkl Příborský.

Podle něj se představitelé města snažili umělcům nabídnout náhradní prostory v budovách, které má v majetku město, nicméně zjistili, že zvlášť pro hudební zkušebny je to veliký problém. Proto se rozhodli jít cestou prodloužení životnosti takzvaných likusáků.

Kvůli změně strategie je potřeba upravit také výpovědi, které už umělcům úředníci zaslali. „Když je tato šance, rozhodli jsme se výpovědi prodloužit do konce roku. Doufáme, že do konce roku najdeme řešení a objekty upravíme," věří Příborský.

Do oprav mají částečně investovat i sami umělci. „Jsme připraveni podílet se na jednáních se stavebním úřadem i dalšími dotčenými stranami a podílet se i finančně na případných opravách. Ještě nás čeká dlouhá cesta, ale věřím, že nakonec ani jeden umělec nebude muset z Kraví hory odejít, a to je moc dobrá zpráva pro celé Brno," uvedl předseda Uměleckého svazu České republiky a jeden ze zástupců Kreativní komunity Kraví hora David Vlk.

Dvě menší budovy nejblíže hvězdárně, které nyní slouží jako sklady, plánuje vedení města zdemolovat a začít tam rozšiřovat park.