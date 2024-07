Podnět přesadit stromy vzešel od místních a podle židenické místostarostky pro oblast životního prostředí Jany Šťastné vyvolával mezi místními debatu. „Část lidí tvrdila, že je problém s výhledem, jiní říkali, že tam řidiči akorát jezdí moc rychle. Křižovatku jsem projížděla a zásadní komplikace tam podle mě nebyly, ale kvůli bezpečnosti jsem rozhodla pro přesazení,“ popsala Šťastná.

O úpravě křižovatky debatovalo vedení městské části od minulého roku.

Přesun představoval riziko, že se rostliny na novém místě neujmou. Šťastná podotkla, že je v původní lokalitě vysadili pracovníci Veřejné zeleně města Brna, což by nešlo bez povolení od dopravních policistů. „Tisy nezasáhly do rozhledových trojúhelníků, ale člověk si musel do křižovatky najet opravdu hodně, aby dobře viděl. Je to problematická křižovatka, probírali jsme například i osvětlení nedalekého přechodu,“ doplnila místostarostka.