S týdenní výlukou musí od pondělí počítat cestující, kteří k dopravě do nebo z Brna směrem na Kuřim nebo ještě dál na Tišnov využívají vlaky. Vlakové spoje linky S3 v úseku mezi brněnským hlavním nádražím a Kuřimí po celý týden kompletně nahradí autobusy. Důvodem je modernizace železniční trati v souvislosti s výstavbou nového vlakového nádraží v brněnském Králově Poli.

Nepřetržitá vlaková výluka začne v pondělí 23. září od půl deváté ráno a potrvá do půlnoci v neděli 29. září. „Obyvatele Kuřimska a Tišnovska příští týden potrápí úplné zrušení vlaků mezi Brnem a Kuřimí. Do Kuřimi pojedou z Brna náhradní autobusy z autobusového nádraží u hotelu Grand a dalších zastávek po trase,“ sdělil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Autobusy z Brna pojedou dvěma odlišnými trasami, a to výlukovou linkou xS3A z brněnského hlavního nádraží do Kuřimi i zpět a linkou xS3B z brněnských Židenic přes Lesnou, Královo Pole do Kuřimi a zpět. „Po dobu výluky pojedou v pracovní dny vlaky linky S3 mezi Kuřimí a Tišnovem častěji oproti výlukovému jízdnímu řádu platnému od 3. srpna podle výlukového jízdního řádu linky S3,“ dodal Havlík.

Od hlavního vlakového nádraží v Brně odjedou náhradní autobusy výlukové linky xS3A dříve, aby cestující stihli následný vlakový přípoj do Tišnova. Navazovat však nebude příjezd vlaků z Hrušovan u Brna. Dřívější odjezd je naplánovaný také v případě náhradních autobusových spojů ze Židenic, do Kuřimi dorazí na čas.

V opačném směru z Kuřimi do Brna odjedou spoje náhradní dopravy včas, na brněnské hlavní nádraží přijedou se zpožděním bez návaznosti na vlaky ve směru na Hrušovany u Brna. V případě výlukové linky xS3B odjedou autobusy z Kuřimi na Brněnsku v souladu s výlukovým jízdním řádem, do Brna ale rovněž dorazí se zpožděním.