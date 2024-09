Terezie Heinz dnes 10:28

/VIDEO/ Výrazný nesouhlas s plánovanou výstavbou lanovky z brněnských Pisárek do bohunického kampusu je v těchto dnech patrný v centru Brna. Po pondělním pochodu proti lanovce a následnému přespání aktivistů před brněnským magistrátem na Dominikánském náměstí se několik desítek protestujících opětovně vydalo na úterní zasedání městského zastupitelstva. Odpůrci lanovky do kampusu požadovali například uspořádání veřejného projednání projektu. To vedení města neschválilo.