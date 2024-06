Žaloba České společnosti ornitologické proti lanovce mezi brněnským kampusem a výstavištěm slaví první dílčí úspěch. Městský soud v Praze dle informací ČTK dal ochráncům zvířat za pravdu a pozastavil proto platnost stavebního povolení, dokud se situaci definitivně nevyřeší.

Plánovaná lanovka z Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. | Foto: Magistrát města Brna

Ornitologové upozorňují, že stavba lanovky může zničit významnou ptačí oblast v okolí plánované trasy. „Soud přiznal žalobě odkladný účinek, protože poměřoval míru újmy, která by mohla vzniknout,“ uvedl pro ČTK mluvčí soudu Adam Wenig.

Nové domy v Brně musí mít kolárnu. Město schválilo nové předpisy

Lanovka do kampusu propojí Lipovou ulici v Pisárkách s bohunickým kampusem

má být 1700 metrů dlouhá

bude mít kapacitu až 2 000 lidí za hodinu

cestou překoná převýšení 71 metrů

v provozu má být denně mezi 6. a 22. hodinou

od výstaviště do kampusu má trvat cesta 5 minut

předpokládané náklady jsou asi 950 milionů korun

Pokud by se začalo stavět dřív, než soud definitivně rozhodně o žalobě ornitologů, mohlo by to oblast už nenávratně poškodit. A to je podle soudu větší újma, než když stavebník začne stavět později. „Přiznání odkladného účinku stavebního povolení navíc není v rozporu s důležitým veřejným zájmem,“ dodal mluvčí.

Ornitologové nesouhlasí s provedeným biologickým hodnocením, podle organizace stavba negativně ovlivní významnou ptačí oblast v trase lanovky mezi brněnským kampusem a výstavištěm. „Rozhodnutí soudu registrujeme. Ministerstvo dopravy se nyní připravuje na soudní stání, které je naplánované na 20. června. Do té doby nemůžeme pokračovat v přípravě stavby,“ řekla ČTK mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Žaloba totiž míří proti ministerstvu dopravy, které stavbu povolilo, tudíž věcí se bude zabývat právě pražský soud.

VIDEO: Poslední uhlazování nového asfaltu na mostě Otakara Ševčíka, podívejte se

Na začátku letošního roku ornitologové upozornili, že oblast plánované výstavby lanovky je v zimě domovem pro patnáct tisíc ptáků a také posledním velkým zimním nocovištěm havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě.