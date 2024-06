Investice skoro za miliardu korun má své příznivce i odpůrce. Podle představitel Brna oblast multifunkční haly, výstaviště a koupaliště Riviéra bude stále více v nárazových časech extrémně zatížena návštěvníky. „Lanovka tak logicky pomůže s návozem a vyklizením návštěvníků velkých akcí právě v těchto areálech, aby se snížil počet aut vjíždějících do centra města," míní Kratochvíl.

Podle ornitologů by zamýšlená stavba lanovky z Pisárek do Bohunic nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. „Upozorňujeme na ignorování faktu, že v lokalitě žijí zvláště chránění živočichové, na které bude mít výstavba lanovky negativní vliv. Dále poukazujeme na to, že nebylo vedeno řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů," přiblížil předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

S lanovkou nesouhlasí také někteří zástupci brněnské opozice. Například Matěj Hollan upozornil na to, že lanovka je nekonkurenceschopná klasické hromadné dopravě, zejména, pokud připočítá přestupy, které jsou u lanovky komplikované.

Stavba lanovky je podle vedení Brna v plánu už od roku 2015 a má kladná stanoviska odboru životního prostředí jihomoravského krajského úřadu, že nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na místní floru a faunu.