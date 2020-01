Cestu jako po zamrzlém rybníku zažívají i mimo vodní plochy a kluziště pěší v pátek v Brně. Po mrholení se na chodnících vytvořila hladká vrstva ledu, která znepříjemňuje každý krok. Jihomoravští záchranáři nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Nehoda na dálničním přivaděči u Rosic. | Foto: Twitter/Policie ČR

Starší lidé by podle nich měli pohyb venku omezit na minimum. "Evidujeme zvýšený počet výjezdů k pacientům, kteří upadli na náledí a poranili se. Jedná se především o poranění dolních a horních končetin, ale jsou to i poranění hlavy. Vyzýváme proto k opatrnosti, především důchodce. Pád na hlavu může mít i velmi vážné následky, starší lidé by měli být proto velmi opatrní. Pokud možno, tak by nemuseli vycházet vůbec, nebo jen s doprovodem," upozornila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.