Už od 12. srpna bude linka přepravovat cestující po stávající trase, na zastávce Kupkova ale zastavovat nebude. Náhradou za zrušenou zastávku bude do konce prázdnin zastávka Haškova. „Vím o výluce, ale bydlím pod Lesnou, takže nějak zvlášť mi to nevadí. Pro řidiče i cestující ze Soběšic to bude ale podle mě horší, protože tam se to bude objíždět přes Kociánku," sdělila Olga Valíčková, která ve středu cestovala ze zastávky Kupkova.

Pro řidiče osobních aut platí uzavírka v Dusíkově ulici až do konce letních prázdnin. Objízdná trasa povede ulicemi Okružní, třída Generála Píky, Křižíkova, Kociánka a Útěchovská. „Mně osobně to nezasáhne, možná zásobování bude zpožděné. Ale to neumím úplně posoudit. Hodně řidičů, co jsem slyšela, si ale stěžovalo. Je to hloupé, protože když se už dělala část Dusíkovy pár let dozadu, mělo se to udělat jedním tahem, ne takhle po kouskách," řekla prodavačka Jana Slezáková ze Soběšic.

Podle místostarosty městské části Brno-Sever Martina Basela se masivně zvýší tranzit na objízdné trase. „Okružní, třída Generála Píky i Křižíkova jsou ale relativně kapacitní. Nepředpokládám, že by tam vznikly dramatické dopravní zácpy. Největší obavy máme z napojování přes Okružní na třídu Generála Píky. Tam existuje šance, že tam řidiči budou docela dlouho stát," myslí si Basel.

Podle něj obyvatelé po opravě úseku už dlouho volají. „Vyčítají, že je ve stavu, v jakém to je. Bohužel to není naše komunikace, ale krajská, a tak jsme si museli počkat, až na to vyčlení kapacity, a myslím si, že spousta lidí bude ráda, když se ten meziúsek opraví," řekl Basel.

Ačkoli podle něj řidiči na opravu dlouho čekali, očekává i vlnu nevole. „Umím si představit, že spousta lidí, kteří volali po opravě, by si třeba představovala, že by se to dělalo jen uzavřením jedné půlky. To je ale v případě nových povrchů mimořádně nepraktické. Mnohem lepší je to celé zavřít a udělat ten povrch celý najednou," dodal Basel.

Do opravovaného úseku se dostanou rezidenti z oblastí kolem Kupkovy a Majdalenek. A to díky dodatkové značce dopravní obsluze vjezd povolen.

Opravou silnice od 26. srpna projde i horní část ulice Barvy. I tam řidiče čeká uzavírka. Rekonstrukce je tam v plánu po etapách. „Každá etapa potrvá přibližně tři týdny s tím, že se komunikace vždy vyfrézuje, dá se tam nový povrch, vždy během těch tří týdnů v opravovaném úseku bude vjezd pouze pro dopravní obsluhu, tedy pro lidi, kteří tam bydlí, aby si tam něco mohli v případě potřeby vyřídit, ale jinak tam nebudou moci parkovat," vysvětlil Basel.