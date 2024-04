Lidé pendlující mezi Brnem a Itálií opět mohou využívat pravidelnou linku z letiště v Tuřanech do Bergama. Podle webu dopravce Ryanair budou letadla přepravovat cestující mezi oběma městy v dubnu a květnu ve středu, ve čtvrtek a v neděli. V minulé sezoně létaly pouze dva spoje.

Letecká linka společnosti Ryanair na brněnském letišti v Tuřanech. Opět už pravidelně létá do italského Bergama. | Foto: Letiště Brno

V letošní letní sezoně od června do září jsou v nabídce pouze čtvrteční a nedělní termíny. V říjnu budou letadla do Bergama opět létat třikrát týdně. Zimní měsíce Ryanair tuto linku vynechává. „Jedná se čistě o rozhodnutí leteckého dopravce Ryanair, na které letiště jako provozovatel nemá žádný vliv," sdělil před nedávnem v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost ředitel Letiště Brno Milan Kratina.

Cesta mezi Brnem a Bergamem trvá hodinu a pětadvacet minut. V některé dny cena lístků za jednu cestu začíná i na 369 korunách.

VIDEO: Nový parčík u baziliky na Mendlově náměstí v Brně. Vyhrál mandloňový sad

Další pravidelnou linkou z brněnského letiště je ta do londýnského Stanstedu. Aktuálně létá šestkrát týdně, tedy všechny dny mimo pátek. „Pravidelná linka do londýnského Stanstedu patří mezi destinace s největším počtem odbavených cestujících. Na pravidelné lince do Bergama jsme od března do října (loni - pozn. red.) odbavili téměř dvacet tisíc cestujících, její průměrná obsazenost byla o něco nižší než v případě Londýna," podotkl pro Deník Kratina.