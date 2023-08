Česká dopravní kancelář vypraví příští rok z brněnského letiště desítky nových spojů. Lidé v Jihomoravském kraji se tak budou moci podívat do několika exotických lokací bez nutnosti jet přes Prahu nebo Vídeň.

Dopravní letadla na brněnském letišti. Zájemci odsud příští rok zamíří do nových destinací. | Foto: Petr Pilát

„Přímo z brněnského letiště se bude létat nově na Tenerife nebo do tureckého Dalamánu. Poprvé v historii budou turisté z Jihomoravského kraje cestovat přímými lety do egyptské Marsy Matrouh nebo na dovolenou na sever Kypru. Obrovský zájem o odlety z regionu nám potvrdil, že budeme pokračovat se zájezdy i do vzdálenějších destinací, jako jsou právě Kanárské ostrovy, Madeira nebo Egypt,“ představil novinky Miroslav Kubáč, produktový ředitel Čedoku.

Společnost očekává, že nejvíce lidí poletí tradičně na Tureckou Riviéru. Létat budou v době sezóny až čtyři spojení týdně. Za zmínku stojí také fakt, že se pravděpodobně výrazně zvýší počet lidí, kteří letiště Brno-Tuřany využijí. Podle cestovní kanceláře to může být až o patnáct tisíc. „Moc nás těší, že se nabídka letů z brněnského letiště postupně rozrůstá. V důsledku toho letos zaznamenáváme rekordní počty odbavených cestujících, které potvrzují, že cestující mají o lety z Brna zájem. Příští rok vyhlížíme s příjemným očekáváním,“ zmínila tisková mluvčí letiště Lucie Mareš Heřmanská.

Korejci po covidu objevují jižní Moravu. Milují naše víno i pivo, zaznívá

Někteří lidé už v této době přemýšlí nad dovolenou příští léto. Jedním z nich je i Nikola Janíková. „Jsem hrozně ráda, že lidé budou moct z brněnského letiště létat na tak zajímavá místa. Nejsem si jistá, jestli to příští rok využiju nebo ne. Zatím plánuju příští rok lowcost dovolenou. Ale uvidím, jak se to vyvine,” říká Janíková.

Letiště také připravuje historicky první dálkovou linku. Letos v prosinci budou mít lidé možnost letět přímím letem na thajský ostrov Phuket.

MAREK BERČÍK