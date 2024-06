LETNÍ KINO BRNO-STŘED

Už v pátek 28. června odstartuje na nádvoří radnice městské části Brno-střed jubilejní desátý ročník tamního letního kina. V populární brněnské lokalitě promítli pořadatelé v uplynulé dekádě více než pět set filmů, na další kinematografický zážitek se lidé mohou těšit letos. „Na diváky čeká šestašedesát filmů všech žánrů od uměleckých snímků, dokumentů a dramat, až po klasické komedie,“ lákala předsedkyně pořádajícího spolku Noční motýl Monika Šimková.

Program letního kina zahájí v pátek v půl desáté večer promítání české hudební komedie Trhák, kterou organizátoři zvolili na úvod pro její filmovou symboliku a nadčasový humor.

„Klasikou jsou pravidelné pondělní projekce dokumentárních filmů. Program je sestavený tak, aby uspokojil co nejširší spektrum diváků a zároveň v něm zůstal prostor pro náročnější fanoušky filmového umění,“ dodala Šimková.

Kompletní program najdete ZDE.

LETNÍ KINO NA HVĚZDÁRNĚ

Nejen novou Astrosféru, Temnalónu nebo Lunalón si lidé vychutnají na nadcházejícím Festivalu planet. Obdobně jako v posledních letech doplní oblíbenou akci i letos pestrý program letního kina. Zájemci jej navštíví ve dvou termínech, a to od 8. do 14. července nebo od 5. do 11. srpna. „Budeme promítat v nedalekém improvizovaném kině na vrcholku Kraví hory vedle vodojemu,“ upřesnil místo za Hvězdárnu a planetárium Brno Josef Forman.

Žánrově je program zaměřený zejména na fantasy či sci-fi snímky. Diváci tak zhlédnou například pokračování známého filmu Duna, který je natočený dle knižní předlohy, díl kultovních Hvězdných válek nebo životopisný filmový počin režiséra Christophera Nolana s názvem Oppenheimer.

SCALNÍ LETŇÁK

Hned několik týdnů po znovuotevření části prostor Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně usednou návštěvníci před zbrusu nové plátno. „Letní kino na nádvoří Místodržitelského paláce letos opět bude,“ ujistila diváky za Moravskou galerii Bohdana Slezák Holešová. Na místo se vrátí po více než roční rekonstrukci, která zahrnula mimo jiné právě vnitroblok historické stavby.

Prázdninovou podívanou tam budou provozovat pracovníci Univerzitního kina Scala, které kvůli narušené statice dosavadních prostor již rok funguje na Moravském náměstí v nouzovém režimu. „První letní projekce se v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí uskuteční v úterý 2. července,“ informovala Eva Petláková z Univerzitního kina Scala. Kapacita je sto padesát míst.



Nahrává se anketa ...

Ve spolupráci s Moravskou galerií připravují promítání třikrát týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. O podívanou však nepřijdou ani zájemci o projekce na zadní terase Janáčkova divadla. První film tam pořadatelé přehrají ve čtvrtek 4. července, počet míst je stejný jako v případě Místodržitelského paláce.

Kompletní program najdete ZDE.

„Na budování letních kin jsme se už neskutečně těšili. Bude to pro nás návrat do velké kinařiny. Na terase Janáčkova divadla zbudujeme digitální projekci ve standardu DCI a budeme tak moci odehrát ty největší očekávané letní hity v té nejlepší kvalitě,“ okomentoval ředitel Univerzitního kina Scala Radek Pernica.

LETNÍ KINO V ZAHRADĚ VILY LÖW-BEER

Každý pátek po dobu prázdninových měsíců uspořádají pracovníci kina Art promítání v zahradě brněnské vily Löw-Beer. Jedinou výjimkou je zahajovací projekce, která se v letním kině uskuteční už v sobotu 29. června. „V červenci je začátek promítání naplánovaný na půl desátou večer, v srpnu o půl hodiny dříve,“ řekla Barbora Suchyňová z kina Art, které provozuje Turistické informační centrum Brna.

Kompletní program najdete ZDE.

Kromě letního kina diváci nadále zavítají také do standardních kinosálů v Cihlářské ulici. „Program letního kina bude velmi rozmanitý, zájemci se mohou těšit jak na očekávané artové premiéry, tak na ty nejlepší filmy uplynulého roku. Nebudou chybět ani české či zahraniční filmové klasiky, jmenovitě například digitálně restaurovaná verze Noci na Karlštějně,“ pokračovala Suchyňová.

ŠPILBERK, VLNĚNA I MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zdarma si lidé prohlédnou filmy v areálu Vlněna poblíž centra Brna. K dispozici mají návštěvníci padesát míst k sezení, můžou si ale přinést i vlastní deku a usadit se kdekoli v areálu. „Letní kina využívám rád, mají příjemnou atmosféru. Navíc jsou vstupenky často za symbolickou cenu,“ pochvaloval si třeba student Dušan Chodura.

Prázdninovou filmovou podívanou navštíví Brňané rovněž v Židenicích nebo Žebětíně. Do okrajové městské části letos zavítá známý kinematograf bratří Čadíků. Program chystají organizátoři i na samotném hradě Špilberk. V areálu brněnské dominanty se v létě vystřídá nejen filmové plátno, ale také řada hudebních akcí.