Zástupci města od úterý rozšiřují provoz informační linky 800 140 800, která byla dosud určená hlavně pro brněnské důchodce. Nově lidem poskytne i informace vztahující se ke koronaviru. Ve všední dny se na ni lidé dovolají už od sedmi hodin ráno do pěti odpoledne a nově také o víkendu mezi devátou ranní a jednou hodinou odpoledne. „Stále platí, že linka slouží pro důchodce nebo další obyvatele, kteří si teď nemohou zajistit nákupy sami například proto, že jsou v karanténě. Zvýšili jsme počet pracovníků, kteří linku obsluhují, takže na ni lidé mohou volat i v případě, když potřebují získat odpovědi na svoje otázky nebo kontakty na kompetentní místa. Také tu přijímáme nabídky pomoci, ať už nezištné, nebo obchodní,“ popsala Vaňková.

Linku minulý týden každý den vytočilo přibližně sto lidí. Polovina z nich volala kvůli zajištění nákupu potravin, drogerie či léků. „Druhá polovina se potřebovala zorientovat v tom, kde hledat informace, jak se chovat v souladu s vydanými opatřeními nebo kde nabídnout svou vlastní pomoc," doplnila Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Studenti Masarykovy univerzity nezamíří na kontaktní výuku až do poloviny května. Do té doby pro ně zůstanou uzavřené veškeré univerzitní budovy a další prostory vysoké školy. V přijatých opatřeních se počítá s prodloužením zkouškového období do konce září, aby měli studenti dostatek prostoru na konzultace a přípravu na zkoušky. „Snažíme se maximálně dbát na dodržení jejich práv. Děláme všechno pro to, aby studenti o semestr nepřišli, mohli odevzdat seminární či závěrečné práce, nebo udělat zkoušky včetně těch státních v řádných termínech, případně aby se tam, kde je to z důvodů omezení nutné, posunuly termíny,“ řekl rektor Bareš.