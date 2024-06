Místní Hita Norferová chodívala do prodejny potravin nakupovat, dokud se loni v létě nezavřela. „Máme tu sice večerku, takže základní věci se sehnat dají, ale samoobsluha by se tu určitě hodila. Preferenci nemám. V Enapu mívali některé zboží dražší než třeba v Albertu, ale kupovala jsem tam dobré pečivo,“ vylíčila před časem obyvatelka Líšně.

Svou prodejnu tam otevře řetězec Billa. Bude už druhá v Líšni. „Od obyvatel jsme dostávali podněty, že by tam chtěli potraviny zachovat," řekl starosta Líšně Břetislav Štefan. Budovu, které místní říkají Kotlanka, nyní čeká rekonstrukce.

Součástí dohody s firmou Rewe, pod níž patří řetězec Billa, je rozšíření parkoviště nacházející se u budovy. „Nyní je tam pětadvacet míst pro auta, nově jich bude padesát. Náklady budou do pěti milionů korun. Už máme vydané stavební povolení," sdělil Štefan.

Nabídku o pronájem přízemí budovy podaly podle Štefana dva subjekty. Kritériem byl kromě ceny také požadavek investice do objektu. „Firma Rewe upraví celý vnitřek přízemí. Zavázala se k investici pětašedesát milionů korun do budovy. Z této částky bude dvanáct milionů umořováno v nájmu. Nájem bude 323 tisíc korun za měsíc, předchozí nájemce nám platil za celý rok 670 tisíc korun," srovnal Štefan. Nájem je dohodnutý na deset let s pětiletou opcí.

Městská část Líšeň už s firmou Rewe podepsala smlouvu. „Jsme domluvení, že všechno bude hotové do konce března příštího roku. To znamená, že Billa i parkoviště budou v provozu od dubna 2025," zmínila líšeňská místostarostka Alena Stejskalová. Jednání trvala půl roku.

Rekonstrukci budovy může podle představitel Líšně zbrzdit přesun líšeňského stavebního úřadu pod centrální magistrátní. „Pokud se naplní černé scénáře, stavební úřad může být do konce roku, možná i déle paralizován. Je to velká neznámá," poznamenal Štefan. Normálně trvá podle něj vyřízení stavebního povolení tři až šest měsíců.

Centrální stavební úřad má začít fungovat v Brně od 1. července. Městský radní pro oblast územního plánování Petr Bořecký už dříve uvedl, že by měl centrální úřad zajistit zrychlení schvalovacího procesu stavebního povolení, sjednotit výklad stávajícího i nového územního plánu a zjednodušit přechod na digitalizaci. „Nový stavební zákon začne platit od července, pokud bychom současné úřady ponechali v městských částech, učili by se se zákonem tamní pracovníci třeba rok a pak bychom jim tyto úřady sebrali,“ argumentoval Bořecký.

Vedení městské části se domluvilo s řetězcem Billa na provázání technologií, které jsou potřeba vyměnit v celé budově, v horním i dolním patře. „Najali jsme si stejného projektanta i na naši část, aby nápojné body a technologie projektoval jeden člověk. Součástí první části jsou kromě Billy nápojné body a technologie a také obálka celého objektu ze tří stran," přiblížila Stejskalová.

Rekonstrukce vnitřních prostor horního patra přijde podle ní na řadu později. Vedení městské části tam chce i po rekonstrukci ponechat volnočasové centrum, v další části mají být služby. Celková předpokládaná investice do budovy v Kotlanově ulici je podle představitelů Líšně sto až 120 milionů korun.