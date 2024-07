Zatímco dosud bylo místo ve stávajícím územním plánu označené jako takzvaná plocha dopravy, nově je proměněné na plochu smíšenou. Co to bude pro místo v reálu znamenat? Zjišťovali jsme detaily.

Původním předpokladem bylo dříve prodloužení tramvajové trati až na náměstí Karla IV., záměr se ale nikdy nepovedlo uskutečnit. „Změna zrušila dílčí úsek trasy kolejového systému městské hromadné dopravy v úseku od zastávky Mifkova po náměstí Karla IV.,“ informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Aktualizace územního plánu tak nyní vytvořila podmínky pro možnou budoucí dostavbu občanské vybavenosti v místě. Vzniknout tam může například dům s pečovatelskou službou, obchod s potravinami nebo zdravotní středisko. Maximální výška zástavby je v tomto případě pět nadzemních pater nebo maximálně šestnáct metrů.

Jako první vznikne na náměstí Karla IV. lékárna, a to hned vedle ordinací praktických lékařů. Ti sídlí ve vedlejší budově na náměstí. „Pro nás je nejvhodnější uskutečnit projekt, který bude hlavně přínosný pro obyvatele. Tím je momentálně právě lékárna,“ řekl pro Brněnský deník Rovnost líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Zároveň dodal, že v nárožní budově, v níž má lékárna sídlit, aktuálně opravují dva byty. Ty posléze pronajmou jako standardní městské bydlení. „Aktualizace územního plánu teď umožní další rozvoj náměstí, které lidé kvůli dopravě často vnímají pouze jako křižovatku,“ pokračoval Štefan.

Opoziční zastupitel Martin Příborský by v místě raději viděl zdravotní středisko, které by sídlilo v budově nahrazujících dva sousedící domy číslo 17 a 17a. Ty jsou podle něj v natolik špatném stavu, že je nejlepším východiskem jejich demolice. „V místě je spodní voda, která způsobuje vytékání vody ze studny do sklepů,“ upozornil Příborský.

S názorem, že je oba domy potřeba zbourat, ale líšeňský starosta Břetislav Štefan nesouhlasí. Argumentuje přitom stavebně-technickým průzkumem vysokého učení technického. „Nedává smysl budovy bourat a stavět je znovu,“ argumentoval Štefan. Případná výstavba zdravotního střediska dle něj navíc není prioritou, protože praktičtí lékaři ordinují v sousedním domě.