Ředitel společnosti Vladimír Hladík upozornil na to, že je chodník vybudovaný a udržovaný za peníze společnosti.

„Aktuálně na pozemku stavíme, upravujeme okolí prodejny. Přibydou parkovací místa i nový chodník," popsal Hladík s tím, že v plánu je i posunutí přechodu na ulici Sedláčkova o několik metrů.

Podle Hladíka je ale nejprve nutné domluvit se s vlastníky sousedních pozemků v lokalitě. „Snažíme se najít řešení, ale čekáme na stanovisko ostatních vlastníků," doplnil ředitel a podotkl, že ho překvapilo uzavření druhého průchodu kolem bývalého líšeňského McDonaldu, který by mohl být alternativou.

Jedním z místních, který se proti oplocení na pozemku firmy vymezil, je Miroslav Jindra. „Po oplocení musí lidé chodit po silnici, aby se dostali k zastávkám, což je nebezpečné hlavně pro starší lidi a rodiny s dětmi. V Líšni bydlím čtyřicet let a toto mi dost vadí,“ popsal muž.

Řešením, které zástupci městské části zvažují, by mohlo být vybudování rampy, po které by mohli lidé přecházet. „Rampu bychom napojili na chodník, který vede kolem velké obytné budovy vedle prodejny aut. Zase by ale musela vyústit na soukromém pozemku, který spoluvlastní asi tři stovky majitelů bytů v budově,“ vylíčil Štefan.

Obtíže vyvolaly diskuzi mezi místními i na sociálních sítích, kde se podle starosty začala šířit řada nepravdivých informací. „Lokalita městu nikdy nepatřila. Základ pro problémy položila její privatizace v devadesátých letech minulého století, kdy ji získali soukromí vlastníci,“ míní Štefan.