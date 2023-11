Výpadky elektřiny v Brně. Vítr i kuna škodí v Líšni, změna nastane do dvou let

Na časté výpadky elektřiny v brněnské Líšni si stěžují místní obyvatelé. Podle dodavatele energie za ně může především silný vítr a pád větví do vedení. Do dvou let chce proto elektrické vedení v nejkritičtějším úseku vést pod zemí.

Obyvatelé brněnské Líšně si stěžují na výpadky proudu. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay

