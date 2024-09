/VIDEO/ Víc než třicet let po otevření Památníku Jiřího Mahena v brněnské Masarykově čtvrti odkrývá spisovatelův dům nová tajemství. Kamna v jeho bývalé pracovně, která je součástí stálé výstavy, ukrývala doposud neobjevené písemnosti. Nejstarší z nich se podle vedoucího památníku Petra Ševčíka datují do období protektorátu.

Časové rozmezí nalezených písemností odhadují odborníci právě od protektorátních časů až do osmdesátých let minulého století. Jejich nálezce a vedoucí památníku Petr Ševčík je objevil během inventury. „Dělali jsme inventuru kamen a v rámci kontroly, jestli se jim nic nestalo, mě napadlo podívat se dovnitř. Kamna byla zarezlá, nicméně při troše snahy se mi podařilo dovnitř nahlédnout a najednou vidím, že jsou plná nějakých papírů,“ pospal průběh nalezení Ševčík.

Nejprve si myslel, že se jedná o odpad. „Po nahlédnutí dovnitř jsem nalezl obálky z doby protektorátu a další zajímavé historické dokumenty,“ dodal.

Konkrétní obsah nalezených listin je momentálně neznámý. „Když jsme dělali zkušební odběry, zjistili jsme, že nahoře se nachází dopisy a poznámky přibližně z osmdesátých let, zatímco úplně dole se nachází dokumenty z doby protektorátu,“ určil přibližné stáří písemností Ševčík. Součástí listin byly také úřední listy, na jednom z dopisů byla známka s Adolfem Hitlerem.

Pokud se předpoklady naplní, neměly by v kamnech být přímo dokumenty Jiřího Mahena. „Zatím to vypadá, že to jsou písemnosti a korespondence paní Mahenové,“ dovysvětlil vedoucí památníku.

Vyjmutí písemností se událo za odborné asistence restaurátorky Moravského zemského archivu Pavly Lukasové. Právě do archivu dočasně veškeré dokumenty z kamen zamíří. „Rádi bychom zajímavé dokumenty, které bude možné zúročit, nechali přímo zde v památníku. Cenné věci, pokud nebude nutné s nimi nakládat nějakým jiným způsobem, bychom chtěli zakomponovat do expozice památníku,“ nastínila nadcházející plány ředitelka Knihovny Jiřího Mahena Libuše Nivnická.

Pro Nivnickou je nález překvapivý, protože se zúčastnila převzetí i oprav budovy. „Podílela jsem se na tom, když budovu v roce 1991 vyklízeli od zbytku mobiliáře, a když se vyjednávalo o tom, aby se naplnilo přání paní Mahenové. Tedy vybudování Mahenova památníku, zachování pracovny a zprovoznění malé, ale velice příjemné knihovny,“ vysvětlila svůj vztah k místu ředitelka Nivnická.

Zachování písemných památek lze vděčit ústřednímu topení. „V kamnech se netopilo od šedesátých let, kdy bylo na popud paní Mahenové zavedeno ústřední topení. Kamna byla odpojena a navíc zarezlá, takže to byl důvod, proč nikoho nenapadlo do nich nahlížet,“ objasnil Ševčík.

Budova prošla první rekonstrukcí před otevřením památníku na začátku devadesátých let, další v letech 2018 a 2019. „Je to pro mě neuvěřitelné, protože při obou rekonstrukcích jsme prošťárali půdu, všechny pokoje a nikdy nikoho nenapadlo se do kamen podívat. I po těch letech, kdy už jsme si mysleli, že jsme objevili opravdu všechno, stále něco objevujeme a všichni jsme napjati, co v písemnostech objevíme,“ doplnila Nivnická.