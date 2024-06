Do Brna jezdí část řidičů žijících severně od Brna po Fryčajově ulici. To ale podle vedení Maloměřic a Obřan dopravu v městské části zásadně ovlivňuje. Jiné řešení ale údajně nepřichází v úvahu. „V dalších trasách, například v ulici Zlatníky, je omezení průjezdu, a přes Cacovickou stejně ústí do Soběšické. Tam se napojují na silnici, která není určená pro tak vysoký nárůst dopravy," popsala Vedoucí odboru investic, dopravy a vodního hospodářství v Maloměřicích a Obřanech Iveta Zárubová.

Zásadní krok pro nové hlavní nádraží v Brně. Ministerská komise posvětila stavbu

Po uzavírce Karlovy ulice se situace zhoršila.

Takto vypadal první den uzavírky: