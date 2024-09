Na stranu protestujících obyvatel se postavila i starostka městské části Ludmila Kutálková. „Vím o tom, že papíry k podepsání kolují v městské části i mimo ni, protože se k nám lidé z ostatních částí Brna chodí rekreovat. Jako vedení městské části protest podporujeme, především námitky vůči vybudování protipovodňových opatření. Výstavba v lokalitě podle nás není vhodná,“ sdělila starostka.

Zástupci Maloměřic i developerské firmy zatím jednají a na místě v současné době žádné práce neprobíhají. „V minulosti už existovalo územní rozhodnutí, kvůli novému územnímu plánu ale všechno padlo a začíná se znovu,“ popsala Kutálková.

Starostka potvrdila, že občanská aktivita proti protipovodňovému valu byla před dvěma lety úspěšná. „Aby mohli stavitelé val vytvořit, měly se vyvlastňovat soukromé pozemky. Tuto situaci jsme odvrátili, vedení města nám tenkrát vyšlo vstříc. Aktuálně zpracovatelé připravují novou studii protipovodňových opatření v Maloměřicích a Obřanech,“ doplnila Kutálková, která v té době funkci starostky ještě nevykonávala.

Ředitel developerské společnosti Tomáš Kaláb řekl, že jednání s radnicí byla zatím bez výsledku. „Naše představy jsou odlišné, ale věřím, že jsme schopní se dohodnout. My jsme ochotní ustoupit z původní varianty, ale nemůžeme tam vystavět jen pár rodinných domků, protože už jsme do pozemku hodně investovali. Takže potřebujeme vyšší intenzitu zástavby,“ uvedl Kaláb.

Podle Kalába nové návrhy na opatření odpovídají sofistikovanější studii chování vody při stoletých záplavách a jejich tvůrci se je snaží sladit i s budoucími investicemi města. „Doufám, že se nám podařilo vyvrátit, že by protipovodňová opatření město na své pozemky umisťovalo jen kvůli tomu, abychom tam mohli stavět. To spolu nesouvisí, my si postavíme vlastní opatření a nikdo další nemusí nic dělat,“ poznamenal developer.

Zakladatelé iniciativy se obávají například i toho, že potom, co developer opatření vybuduje, bude voda zaplavovat místa, která dříve postižená nebyla. Obyvatelé podle textu požadují, aby představitelé města jednali s developerem o směně pozemků za jiné.

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek informoval, že pracovníci Kanceláře architekta města Brna zadali zpracování nového návrhu protipovodňové ochrany v brněnských Maloměřicích a Obřanech. „Předmětem veřejné zakázky je zpracování vodohospodářské studie protipovodňové ochrany na řece Svitavě včetně návazností na jejích přítocích, a to v úseku od Maloměřického mostu po Obřanský most,“ vysvětlil Poňuchálek s tím, že co se týká pozemků, na kterých má Zelené nábřeží vzniknout, respektují autoři studie zastavitelné plochy tak, jak je určuje platný a navrhovaný územní plán.

Nová zástavba v Maloměřicích by nevadila například Juriji Fejerovi, který lokalitou v minulých dnech procházel. „Osobně bych s výstavbou bytových domů problém neměl. Pokud je tu volná lokalita, myslím, že je dobře, že na ní vznikne bydlení," míní muž.

Studii projednávají zpracovatelé se zástupci magistrátu, městské části a Povodí Moravy. Její výstupy by měly být k dispozici během letošního podzimu a sloužit budou pro úpravu celoměstské koncepce protipovodňové ochrany.

Podle původního plánu měla výstavba bytů začít už příští rok, práce se ale kvůli jednáním posunou.