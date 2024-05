Desítky nejrůznějších masožravých rostlin mohou od pátku obdivovat Brňané. Dvaadvacátý ročník prodejní výstavy začal poslední květnový den ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vybrané rostliny, které u nás zpopularizoval známý film Adéla ještě nevečeřela, si zájemci mohou na místě dokonce zakoupit.

Na prodejní výstavu masožravých rostlin zavítají od pátku Brňané v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. | Video: Deník/Terezie Heinz

Jen krátce po začátku výstavy se v pátek dopoledne začali do skleníků hrnout zvědavci. Prohlédnout si mohli druhy, které rostou v Evropě, ba dokonce i v České republice, ale i exotičtější rostliny ze všech ostatních kontinentů.

Najde se mezi nimi i rarita, a to speciální druh takzvané láčkovky, kterých lze ve volné přírodě na světě najít sotva deset kusů. Patří tak ke kriticky ohroženým. „Rostlinu se ale v posledních letech daří rutinně množit tak, že kdo si ji chce koupit legálně, může ji dnes běžně pěstovat a je tady třeba k vidění,“ řekl Brněnskému deníku Rovnost pěstitel Miroslav Srba.

Současně podotkl, že v České republice lidé nejčastěji pěstují masožravé rostliny, které pocházejí například ze Spojených států amerických nebo Mexika. Jinými slovy z podnebí, které se alespoň částečně blíží tomu českému. „Dají se pěstovat i venku,“ podotkl pěstitel.

Upozornil ale, že ryze české druhy masožravých rostlin u nás snadno pěstovat nelze. „V České republice roste třináct druhů masožravých rostlin a kromě jediné z nich tak jsou všechny chráněné zákonem. Člověk je vlastně nemůže legálně pěstovat, pokud nemá výjimku ze zákona,“ dodal Srba.

V závěru výstavy se zájemci mohou zastavit u prodejního pultu, kde si některé z rostlin můžou odnést domů. Ceny začínají na necelých dvou set korunách, vzrostlejší exempláře pořídí návštěvníci za přibližně pět set korun.

Na prodejní výstavu masožravých rostlin, které získávají živiny také tím, že chytají drobné živočichy včetně například much, mohou Brňané zavítat do neděle 9. června, a to denně od deváté dopoledne do šesté večer.

Masožravé rostliny se do povědomí lidí v republice dostali i zásluhou československého filmu Adéla ještě nevečeřela. Byť některé scény jsou hodně přikrášlené oproti realitě.