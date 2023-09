Více stínu na Mendlově náměstí se Brňané nejspíš jen tak nedočkají. Tamní mladé stromy bojují se sluncem. Listy dvou břestovců jsou spálené, jeden z nich dokonce opadal. Pracovníci Veřejné zeleně města Brna se na začátku září pokusili stromy zachránit pomocí stínící sítě.

Dva břestovce západní poškodilo sluneční záření natolik, že z nich začalo opadávat listí. Pracovníci Veřejné zeleně města Brna na ně proto v pondělí nainstalovali speciální sítě. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Na dva nejvíce postižené břestovce západní nainstalovali ochranu před sluncem v pondělí. Speciální sítě by měly pohltit až čtyřicet procent záření. „Dokud se na stromech drželo listí, tak jsme to nechtěli dělat. Když začaly opadávat, tak sítě dostaly svůj význam," vysvětlil ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala, proč začali stromy chránit až v září.

Stínit budou stromy až do zimy, kdy pracovníci sítě sundají, aby vlivem námrazy nedošlo k polámání větví. „Jde o místo, kde jsou stromy extrémně vystavené slunci. Myslím si ale, že se z toho břestovce dostanou," řekl Kasala. Na Mendlově náměstí vysazovali pracovníci novou zeleň před rokem, když probíhala celková rekonstrukce náměstí.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Kromě stínící sítě na dvou břestovcích jsou u všech stromů také zavlažovací vaky. Ty ke kořenům postupně vypouští vodu a zajišťují tak dostatečnou vláhu rostlin na v létě rozpáleném náměstí. „Je to tak, jak všude. Vaky jsou potřeba, je horko. Někdo za tu zeleň odpovídá a měl by to mít na starost," vyjádřila se souhlasně Brňanka Zdeňka Ševelová.

Nad spálenými stromy ale kroutila hlavou. „Měl s tím počítat především architekt, že na dlážděném náměstí bude horko a možná by se sem hodilo něco jiného," poznamenala Ševelová.

Příští rok začne v Brně platit jednotný postup při výsadbě zeleně a péči o ni. Nový systém zajistí, že se na městskou zeleň bude myslet už při plánování staveb a rekonstrukcí ulic. „Podobně jako jiné složky městské struktury je třeba i stromořadí kvalitně plánovat, vysazovat je a pečovat o ně, abychom plně rozvinuli potenciál, který od nich očekáváme,“ sdělil před časem náměstek brněnské primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Standardy budou platné pro celé území města a týkat se budou jak stávající, tak nové výsadby. Závazný bude pro městské části a společnosti, příspěvkové organizace města i developery.