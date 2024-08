Ačkoli proruskými kolaboranty byl v době normalizace zatřen i nápis na zdi oplocení domu Merhautova 77, postupem času se zpoza nátěru znovu objevil. „Jak jsem jezdíval kolem, tak jsem si začal všímat, že najednou z toho vápna se začala objevovat nějaká písmenka v azbuce. Nejprve se objevilo jedno, pak druhé a říkal jsem si, jak se ti komunisté budou divit, když se najednou celý ten nápis objeví," vzpomíná pamětník Petr Feld, který na nápis i upozornil.

Celý nápis si Feld přečetl až v devadesátých letech, kdy bílá barva úplně zmizela. „To už ale nikdo o to nejevil zájem. Věděl jsem o tom léta, ale nechtěl jsem na to upozorňovat, aby to náhodou někdo neodstranil," vysvětlil.

Místo s nápisem najdete přesně ZDE.

Z důvodu rekonstrukčních prací na sousedním domě se ale začal obávat, že unikátní připomínka okupace v případě oprav brzy zanikne. Své mlčení se proto rozhodl prolomit. „Požádal, jestli by nápis nemohl být zachován, a netušil, co se bude dít dál," řekl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

Podle něj jde o jediný nápis svého druhu v Brně. „Uvědomil jsem si, že ho opravdu tady vnímám od nepaměti a je potřeba ho zvýraznit, protože podle některých pamětníků i po Merhautově ulici v srpnu 1968 jely tanky směrem k Lesné," sdělil Maleček.

V minulých měsících tak zaměstnanci Muzea města Brna nápis odborně zakonzervovali. „Tento nápis je připomínkou odvahy a solidarity brněnských obyvatel v těžkých časech. Muzeum města Brna se zavázalo zachovat tuto důležitou část naší historie jako svědectví odvahy a odporu našich předků," uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Ve středu byla u nápisu odhalena i pamětní deska, kde si kolemjdoucí mohou přečíst i překlad nápisu – okupanti domů. „Já bych si za sebe přál, abychom už nemuseli zažít znovu tu dobu, kdy ruské tanky budou jezdit ulicemi u nás a abychom na to nikdy nezapomněli," dodal Feld.