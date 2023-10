Nový velodrom a hala pro atlety? Nejspíš za Lužánkami, město připravuje záměr

Novým životem by už za několik let mohl ožít prostor vedle brněnského plaveckého stadionu za parkem Lužánky. Poté, co se vedení města rozhodlo postavit fotbalový stadion v místě dnešního velodromu, chtějí brněnští představitelé postavit rovněž moderní zázemí pro cyklisty. Velmi pravděpodobné je v tomto případě spojení s atletickou halou, jejíž výstavbu město původně plánovalo v bohunickém kampusu. Od záměru ale nakonec upustilo.

Grand Prix Brno v dráhové cyklistice a brněnský velodrom. Ilustrační snímek. | Foto: Ivo Ryšavý

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu