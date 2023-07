K nejvýznamnějším osobnostem po listopadu 1989 v Československu a později i v České republice patří Pavel Rychetský. Právník, respektovaný politik a signatář Charty 77 se v srpnu letošního roku dožije významného životního jubilea. Zároveň mu končí druhé funkční období na postu předsedy Ústavního soudu. V rozhovoru vzpomínal na Václava Havla a zmínil také, jak se mu žije v Brně.

„Považuji Brno za svůj druhý domov. Mám zde řadu přátel, kteří mi budou po mém návratu do Prahy citelně chybět,“ podotkl Rychetský.

Před listopadem 1989 jste aktivně vystupoval proti totalitnímu režimu. Co vás k těmto aktivitám přivedlo?

Po srpnové okupaci v roce 1968 mne spolu s celou řadou kolegů vyhodili z pražské fakulty, kde jsem působil na katedře občanského práva. A řada mých přátel byla také nejen zbavena možnosti vykonávat svou profesi, ale byla i vězněna, například Václav Havel, Ladislav Lis, Jirka Dienstbier, Jarmila Bělíková, Eva Kantůrková, Jaroslav Šabata. Ludvík Vaculík, Ivan Klíma a další významní čeští spisovatelé nesměli vydávat své knížky. K tomu nebylo možno nečinně přihlížet.

Osobně jste se kromě jiných odpůrců totalitního režimu znal s Václavem Havlem. Od jeho smrti uplyne letos v prosinci již dvanáct let. Jak s odstupem času hodnotíte osobnost tohoto prezidenta naší země?

S Václavem Havlem jsem se přátelil již od roku 1966 a vážil jsem si jeho charakteru, statečnosti a odvážných postojů, doprovázených přitom ohromnou skromností a schopností naslouchat i odlišné názory.

Který z českých a slovenských politiků od vzniku Československa v roce 1918 patří podle vás do pomyslné Síně slávy?

To by byla dlouhá řada. Tak jen letmo: Tomáš Garrigue Masaryk, Prokop Drtina, Ivan Dérer, Marta Kadlečíková, Dagmar Burešová, Václav Havel, Zuzana Čaputová ….

Více než rok zuří několik set kilometrů na východ od nás krvavý konflikt vyvolaný agresí Putinova Ruska proti nezávislé Ukrajině. Na prezidenta Putina vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač. Existuje vůbec nějaká šance, že se bude někdy zodpovídat před soudem ze svých zločinů?

Putin je nepochybně válečným zločincem a měl by být po právu postaven před Mezinárodní trestní tribunál. Zatím však není pravděpodobné, že by jej Ruská federace vydala do Haagu. Ale zdá se, že se blíží doba, kdy se jej bude chtít Ruská federace zbavit.

Brno je již řadu let justičním centrem České republiky. Působí zde rovněž Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství. V budově Ústavního soudu sídlil několik let také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak jste si jako rodilý Pražan v Brně zvykl?

Po téměř dvacetiletém působení v Brně považuji toto město za svůj druhý domov. Mám zde řadu přátel, kteří mi budou po mém návratu do Prahy citelně chybět. A rovněž fantastickou tenisovou partu.

Čím je pro vás město Brno vlastně zajímavé?

Brno vnímám jako město koncertů, divadel a přátelských lidí. Město plné mladých studentů a studentek, které nepodlehlo megalomanské velkoměstské nátuře.

Všeobecně je známo, že rád sportujete. Hrajete stále tenis či se věnujete ještě nějakému jinému sportu?

Tenis zde v létě i v zimě hraji dvakrát týdně. V zimě jezdíme s celou rodinou pravidelně v polovině března lyžovat do Itálie, do San Pellegrina. Nevím, jak dlouho vzhledem k mému věku mi to vydrží, ale snad ještě nějakou dobu.

