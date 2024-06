Podle mluvčího strážníků je to právě lokalita za brněnským hlavním nádražím, kde u různých případů zasahují nejčastěji. Konkrétně pak u nechvalně známého bistra s rychlým občerstvením poblíž dnes již nefunkčních eskalátorů a nadchodu vedoucímu k nákupnímu centru Vaňkovka.

VIDEO: Šalinové smím prosit? U Malinovského náměstí se do sebe zaklesly zrcátky

Tentokrát se jedná o řidiče, který zastavuje v zákazu. Hned co se k němu strážníci svižnými kroky vydávají, vytahuje šofér osobní doklady. Ruch na parkovišti vedle Tesca v obchodním centru Dornych přitahuje pozornost některých kolemjdoucích, na špatné parkování si již nikdo netroufá. Po patřičném zdokumentování nakonec řidič odjíždí z místa s pokutou několik set korun.

S pochůzkou pokračují kolem celého bývalého Prioru, který za pár měsíců developer srovná se zemí. Za jedním ze sloupů si všímají muže ve středním věku, který popíjí alkohol. Jakmile spatří strážce zákona, odhazuje láhev do koše. Bez napomenutí strážníků už ale z místa odejít nestačí. „Platí tady městská vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu zejména v centru města. V tomto případě postačila domluva, muž neměl žádný záznam. Pokud by se ale situace opakovala, mohli bychom mu udělit pokutu až deset tisíc korun,“ vysvětluje postup strážník Dominik Vrbický.

Hadicí s vodou zaútočil na dělníky. Sousedský spor o pozemek v Brně vygradoval

Po obkroužení někdejšího Prioru se hlídka přesouvá do oblasti hlavního nádraží. Redaktorku dopředu upozorňují, že budou na místě pravděpodobně znovu řešit stání v zákazu nebo například kouření na zastávkách hromadné dopravy. Oba případy na sebe nenechávají dlouho čekat.

Je po půl jedenácté dopoledne a v nedávno vytvořené sdílené zóně u hlavního nádraží skončila vymezená doba, během které mohli šoféři kvůli zásobování přilehlých podniků stát na kraji silnice. Majitel menšího červeného auta se nicméně rozhodl v místě zaparkovat navzdory těmto povoleným hodinám. Proto si dvojice strážníků jeho vůz fotí. „Doma bude na provozovatele vozidla čekat dopis,“ podotýká strážník Pavel Kravecký a uděluje šoférovi pokutu v řádech několika stovek korun.

O pár desítek metrů dál, na nástupišti, ze kterého standardně odjíždí tramvaje linek 8 a 12, si velmi mladě vypadající dívka potahuje ze zapálené cigarety v doprovodu své kamarádky. Strážníci ji nejdříve upozorňují, že se na zastávkách kouřit nesmí a žádají ji o občanský průkaz. „Ten jsem si zrovna dneska zapomněla doma,“ vymlouvá se dívka při prohrabávání kabelky.

VIDEO: Nezvaní hosté v Brně. Dvojice ovcí se vydala na procházku do ulic

To však strážcům zákona nebrání dohledat její totožnost podle jména. Dokonce zjišťují, že je dívce teprve patnáct nebo šestnáct let. „Říká, že cigaretu našla u odpadkového koše a že si chtěla zkusit zapálit. V tomto případě nám postačila domluva, ale pokud se jedná o osobu mladší osmnácti let, zabývá se případem preventivně orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ líčí postup Kravecký.

Obchůzka hlavního nádraží trvá hlídce pár desítek minut. Po jejím dokončení nasedá do služebního auta a pomalu pokračuje přes Malinovského náměstí, kde se přesně před vozem vynořuje auto, jehož řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy a odbočoval vlevo v místě, kde je to zakázané. Hlasité zahoukání majáků nutí šoféra urychleně zastavit, za dopravní přestupek si právě vysloužil pokutu.

Další zastávka přichází na Moravském náměstí. Od začátku roku tam městská policie eviduje přes sedm set padesát úkonů, z toho přibližně čtyři stovky jako cílené preventivní kontroly. Do poloviny května se tam hlídky mohly potkávat se samozvanou obecní stráží, kterou si najali představitelé městské části Brno-střed. „Vedení naší centrální služebny předalo zainteresovaným jednotlivcům nabídku, aby se s případnými potížemi na městskou policii obraceli. Pokud se s problémy například na toaletách u kavárny na Moravském náměstí potýkali, bohužel je obvykle nehlásili a hlídky na ně nemohly reagovat ani je jinak reflektovat,“ argumentuje mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Pohlreichem zkritizovaná Bohéma v Brně opět ožije. Místo nabízí k pronájmu

Takzvaná obecní stráž, jinými slovy pracovníci bezpečnosti agentury, se na Moravském náměstí pohybovala do 18. května, kdy skončilo tamní testovací období. „Případný další postup je věcí provozovatele blízké kavárny, s nímž situaci řešíme,“ říká mluvčí Brna-středu Michal Šťastný.

Strážci zákona se však se zaměstnanci bezpečností agentury mohou nadále potkat na Zelném trhu. Zástupci městské části totiž první měsíc působení obecní stráže na rynku vyhodnotili kladně. „Prodejci, podnikatelé i obyvatelé oceňovali, že pracovníci na rozdíl od strážníků byli na místě neustále fyzicky přítomní a dokázali okamžitě reagovat na situaci,“ komentuje Šťastný.

Reakce městské policie "Městská policie Brno nekontroluje Zelný trh a Moravské náměstí pouze po oznámení. Strážníci například na Zelném trhu v letošním roce evidovali 253 úkonů, jako jsou mimo jiné plánované preventivní kontroly, řešení dopravních přestupků, ojediněle drobné pořádkové přestupky (zamčení a podráždění návštěvníci veřejných toalet, volně pobíhající psi, rušení nočního klidu – letos celkem 10 situací). Ve zmíněných 253 úkonech jsou přitom zahrnuty kontroly cílené, další namátkové průchody a průjezdy se v informačním systému obvykle neevidují. Oznámení bylo důvodem přítomnosti jen v 70 případech (obvykle kvůli parkování na vyhrazeném stání).

Jen pro srovnání, na Moravském náměstí evidujeme takových úkonů 752, z toho zhruba 400 vedeme přímo jako cílené preventivní kontroly.

Do kontroly zapojujeme také kamerový systém, díky němuž máme o některých částech prostranství přehled nepřetržitě.

Vedení naší centrální služebny předalo zainteresovaným jednotlivcům nabídku, aby se s případnými potížemi na městskou policii obraceli. Pokud se s problémy například na toaletách u kavárny na Moravském náměstí potýkali, bohužel je obvykle nehlásili a hlídky na ně nemohly reagovat ani je jinak reflektovat."

Ještě jeden prohřešek řeší strážníci předtím, než se s redaktorkou Brněnského deníku Rovnost loučí a vydávají se vstříc dalším nástrahám své směny. Téměř nepozorovaně se parkem na Moravském náměstí snaží projet muž na elektrokoloběžce. Očím hlídky však neuniká. Po několika minutách rozhovoru se strážníky vytahuje z kapsy peněženku a v tichosti jim podává několik stovek korun s tím, že příště již na elektrokoloběžce pojede pouze místy, kudy je to povolené.