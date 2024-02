/VIDEO, ANKETA/ Papírový lísteček s nápisem Městská policie Brno za stěračem auta. Do února 2024 znamení, že jste špatně parkovali a čeká vás placení pokuty. Dosavadní známý systém ale teď v Brně končí. Od 1. března letošního roku totiž strážníci zavádějí novou metodu, jak budou udělovat pokuty a jak je mohou lidé platit.

Řidiči, kteří například špatně parkovali, už nebudou muset na přepážku městské policie kvůli zaplacení pokuty. Nově totiž přijde provozovatelům auta zpráva do datové nebo dopisní schránky s výzvou k zaplacení. „Pro lidi je to velké usnadnění. Často se nám totiž ozývali ti ze vzdálených míst poté, co v Brně špatně zaparkovali a nestihli případ dořešit na služebně. Projednání u nás proto pro ně znamenalo cestu z druhého konce republiky,“ popisuje jeden z případů ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Přelomovou změnu umožní spolupráce s brněnským magistrátem. Zákon totiž výslovně vyžaduje, aby při ukládání pokuty dotyčný souhlasil mimo jiné s právní kvalifikací a konkrétní částkou. Na městskou policii se tak doteď musel každý dostavit osobně, protože tento postup nebyl možný bez spolehlivého ověření totožnosti. Nově se většina dopravních přestupků, u kterých strážníci přímo nezastihnou řidiče, postoupí magistrátnímu odboru přestupků v dopravě, a ten využije institutu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.



To znamená, že v datové nebo poštovní schránce najde provozovatel auta výzvu od města Brna k uhrazení takzvané určené částky. Nejedná se tedy podle zákonné terminologie o pokutu, a platbu je možné jednoduše poukázat například z internetového nebo mobilního bankovnictví. Pokud provozovatel auta nebude s pokutou souhlasit, může nahlásit, kdo v době spáchání přestupku vozidlo řídil.

Hlídky městské policie už nebudou muset vypisovat lístečky, které v nepříznivém počasí často rozmáčel déšť nebo sníh. Sníží se také administrativa spojená s dodatečným projednáváním přestupků. Pokud však strážníci zastihnou řidiče přímo u vozidla, vyřeší s ním přestupkové jednání stejně jako doposud.

Jedinou výjimkou, kdy se při nesprávném parkování budou papírová upozornění vyplňovat i nadále, jsou zábory veřejného prostranství autem. Jejich projednání je totiž v kompetenci městských částí, nikoli města Brna. Tvoří však jen nepatrný zlomek všech dopravních přestupků, přibližně okolo čtyř procent.