Například na hrad Špilberk se mohou vézt cestující v Brně minibusy. Jezdí tam linka 80. Brněnský dopravní podnik počítá s obnovou těchto vozů. Představitelé dopravce vypsali výběrové řízení až na dvacet minibusů. „Budeme jimi nahrazovat vozy Dekstra z roku 2018," sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Brněnský dopravní podnik hledá dodavatele nových minibusů. Tento už v Brně dříve testoval. | Foto: DPMB

Dopravní podnik počítá, že nové minibusy využije například na linkách 62, 65, 68, 80, 211 a 302, kde není vhodné nasazovat standardní autobusy. „Požadovaná kapacita je minimálně padesát cestujících, z toho nejméně pětadvacet míst by mělo být k sezení," zmínila Tomaštíková.

S první desítkou nových vozů dopravce počítá, že bude do Brna dodáno podle výsledku výběrového řízení do patnácti měsíců. „Smlouva bude na dodání až dvaceti těchto vozů s tím, že deset kusů je fixních a deset je opce, to znamená v případě zájmu nákup za stejnou cenu," přiblížila mluvčí.

Předpokládaná cena za jeden minibus je zhruba pět milionů korun.

Tomaštíková zmínila, že podnik už deset minibusů vyřadil, jedenáct jich aktuálně provozuje. „Jedná se o deset vozů Dekstra a jeden zapůjčený Isuzu," podotkla.