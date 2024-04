/VIDEO/ Část trasy s využitím trolejového vedení a část na baterie budou jezdit pravidelně parciální trolejbusy z Bystrce na Sadovou a do Soběšic. Jedná se o pilotní projekt brněnského dopravního podniku, kdy na běžné lince chce vyzkoušet využití parciálních trolejbusů bez trolejového vedení.

Ukázka fungování parciálních trolejbusová a část trasy, kterou nová kombinovaná linka v Brně pojede. | Video: Deník/Michal Hrabal

Díky tomuto projektu se sloučí trolejbusová linka 30 a autobusová 43 do jedné. Změna je platná od soboty 27. dubna. „Provozujeme třicet parciálních trolejbusů, které jsme doposud využívali především při výlukách. Tento pilotní projekt ukáže, zda a za jakých podmínek můžeme vozy nasazovat na běžné linky," řekl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Dopravce si chce ověřit kapacitu baterií každodenním provozem.

Právě trasa z Bystrce na Sadovou a do Soběšic je podle něj z hlediska poměru cesty na trakčním vedení a mimo něj ideální. „Při cestě z Bystrce se baterie nabijí, od Semilassa pak vozy budou pokračovat po trase současné linky 43 a využívat elektřinu z baterií," nastínil Havránek.

Interní testy zástupcům dopravního podniku ukázaly, že i přes komcovitý terén v oblasti bude po cestě do Soběšic a zpět do Králova Pole kapacita baterií ještě na dvaceti procentech. „To pro jízdu i s rezervou stací. Po připojení na trakční vedení se pak baterie při cestě do Bystce opět dobije na sto procent," zmínil Havránek.

Pro cestující se s touto novinkou nic nezmění. Mimo špičku mají obě linky 30 a 43 stejný interval mezi spoji, který zůstane zachovaný. Ve špičce má linka 30 interval četnější než 43, do Soběšic tak zajede každý druhý spoj. Ostatní budou končit svou cestu v Králově Poli.



Podle starostky Králova Pole Andrey Pazderové je podstatné, že zůstane zachovaná frekvence spojů. „Projekt navíc přináší benefit, kdy obyvatelé oblasti Sadová budou mít možnost přepravy do centra městské části, tedy oblasti Slovanského náměstí, bez přestupu," nastínila.

Zástupci dopravního podniku plánují do budoucna stejným způsobem obsluhovat i další části města. „Nabízí se oblast nynější linky 67, linky 76 na letiště, oblast průmyslové zóny ve Slatině," vyjmenoval dopravní ředitel Jan Seitl.

Parciální trolejbusy jsou jedním ze způsobů ekologizace hromadné dopravy. Na rozdíl od dieselových autobusů jsou zcela bezhlučné a bezemisní. „V dlouhodobém horizontu je to i o ekonomice," doplnil Seitl.

Na přelomu letošního a příštího roku se rozroste vozový park dopravního podniku od dalších dvacet parciálních trolejbusů.