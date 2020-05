S pracemi v ulici pracovníci skončí zřejmě brzy odpoledne. Poté z ní zmizí značky dočasně zakazující parkování aut, které tam stály právě kvůli malování vodorovného dopravního značení. Nebudou tam už ani v úterý, i když podle plánu značení se pro tuto část ulice pro jistotu počítalo s dvoudenními pracemi.

Od středy se městští silničáři přesunou do části ulice Poříčí před Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, do Ypsilantiho a také do části Křídlovické ulice, která vede souběžně s Václavskou. V těchto místech, které spadají do oblastí 1-10 okolo Bezručovy ulice, mají kreslit modré čáry i ve čtvrtek.

Rezidentní parkování se do oblastí 1-09 a 1-10 okolo Křídlovické a Bezručovy ulice rozšíří prvního června.