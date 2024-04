Fontána na Moravském náměstí v centru Brna je od pondělí po zimní sezóně znovu naplněná vodou. Kvůli teplému počasí se představitelé městské části Brno-střed rozhodli spustit její provoz o dva týdny dřív, než je obvyklé.

Kašnu na opraveném Moravském náměstí v Brně už napustili vodou. | Video: Deník/Aneta Denemarková - studentka na praxi

„Běžně spouštíme kašny a fontány 1. května. Kvůli teplému počasí, které jsme teď měli a s ohledem na počet návštěvníků, kteří sem už chodí, jsme se ji rozhodli napustit dříve,“ vysvětlil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Fontána bude fungovat ve stejném režimu jako minulou sezonu, kdy byla po celkové rekonstrukci parku na Moravském náměstí poprvé zprovozněna. „Po napuštění poběží kašna opět v různých režimech. Chvíli má podobu vodního zrcadla, poté funguje jako fontána, poté se zase pomalu vypouští a znovu napouští vodou. Tento režim se bude neustále opakovat od osmi ráno do desíti večer,“ uvedl Mencl.

Pro lidi, kteří se u fontány budou chtít zchladit, platí letos některá nová pravidla. „Týká se to především vstupování do fontány se skleněnými předměty a alkoholem a také vstupu se psy. Je možné, aby majitel přišel se svým psem a nechal ho se třeba napít. Nechceme ale, aby tam zvířata volně pobíhala, protože si tam hrají malé děti,“ odůvodnil přísnější pravidla Mencl. Provozní řád se všemi pravidly je vypsán na tabuli u kašny.

Mencl je s tím, jak lidé park využívají, velmi spokojený. „To, jak si Brňané tento park oblíbili, nás příjemně překvapilo. Snažíme se dělat všechno pro to, aby to místo bylo stále pěkné i do budoucna,“ sdělil.



Náklady na provoz celého parku jsou tři miliony korun. „U samotné kašny jsou statisíce,“ řekl mluvčí Brna-středu Michal Šťastný.

Podle Mencla má městská část Brna-střed jeden milion korun z pronájmu kavárny, dalších tři sta tisíc z pronájmu místa pro vyhlídkové kolo. „Z části si tak park sám vydělává na svoji údržbu,“ doplnil Mencl.

Fontána má být podle Šťastného napuštěná do podzimu. „Vypouštět se bude zhruba v říjnu, ale samozřejmě záleží na počasí,“ objasnil.

Přes zimní sezonu se kašna s přezdívkou Brněnské moře mění v kluziště. Za minulou sezonu, která skončila na začátku března, ho navštívilo přes čtyřiadvacet tisíc bruslařů.