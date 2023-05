Pestrobarevně kvetoucími tulipány se v těchto dnech kochají Brňané procházející obnoveným Moravským náměstím. Zatímco tamní narcisy před nedávnem odkvetly, rozpuku se aktuálně těší pomněnky či právě různé druhy tulipánů. Jedinou kaňkou na novém náměstí zůstává provizorní oplocení, které čeká odstranění zhruba za měsíc.

Brněnské Moravské náměstí po dlouhé rekonstrukci rozkvetlo. Na místě se lidé aktuálně pokochají především barevně kvetoucími tulipány. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Důvodem, proč je dočasný plot stále na místě, je ochrana čerstvě zasazených rostlin. „Plůtky zatím zůstávají, protože je rostliny potřeba chránit a stále pokračuje pravidelné sečení trávy. Další by se mělo uskutečnit v červnu, poté bude možné provizorní oplocení případně odstranit. Záleží ale na situaci,“ vysvětlila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

VIDEO: Moravské náměstí v Brně před dokončením. Podívejte, jak bude park vypadat

Zvědavce přilákalo opravené Moravské náměstí už v uplynulých týdnech, kdy se vodou poprvé zaplnil vodní prvek v centrální části rynku. V horkých jarních dnech zaujala novinka především děti, jež do vody nadšeně vbíhaly. „Plocha poslouží k osvěžení v parných dnech nejen pro lidi, ale i pro psy. V žádném případě nebudeme bránit dětem, aby v ní brouzdaly nebo tam vběhly a nechaly se postříkat vodou. Neradi bychom však prostor nazývali koupalištěm,“ sdělila Deníku před časem Dobešová.

Otevření se brzy dočká rovněž tamní kavárna. Kromě kávy se lidé na místě občerství jídlem, vínem nebo pivem z lokálního pivovaru. Na rozdíl od takzvaného brněnského moře, jehož provoz je v plánu od jara do podzimu, bude kavárna otevřená celoročně, a to od osmé ráno do desáté večer. Fungovat v ní bude systém vratných kelímků.