Voda v této podobě navíc nebude na náměstí trvale. Stav vytvářející efekt moře, jezera nebo zrcadla je totiž pouze jednou jeho podob. Řada nainstalovaných trysek zajišťuje větší či menší proudy. Jsou tam rovněž mlžné trysky a světla, která mohou proudy v různých barevných režimech osvětlovat. Systém lze naprogramovat na rozmanité varianty podle venkovní teploty a času. I při napuštění pak hloubka vody nepřesáhne šest centimetrů.

„Jsou tam větší trysky, menší trysky, mlžítka. Režimů je více a budou se různě střídat. Plocha tedy nebude stále napuštěná. Voda bude někdy tryskat, někdy bude mlžit a někdy se napustí jezero,“ vysvětlovala Dobešová.

Využít brněnské moře k jinému účelu než k pouhému osvěžení, by se navíc nemuselo vyplatit. Za úmyslné zničení nebo poškození majetku může strážník udělit na místě pokutu do deseti tisíc korun, případně podezření na přestupek oznámit správnímu orgánu. Tam pak provinilci hrozí pětinásobek této pokuty.

V případě, že by způsobená škoda dosáhla deseti tisíc a více korun, problém už řeší policie. Mezi taková poničení může patřit i výrazné znečištění vody například saponátem.

Přestože strážníci s větším množstvím kontrol počítají, dotyčného nemusejí nachytat přímo na místě. Centrální plocha náměstí bude totiž pod dohledem kamer.

„V nejbližší době plánujeme zvýšený dohled na nové vodní prvky na Moravském náměstí i prostřednictvím kamer. Samozřejmě strážníci budou reagovat také na telefonická oznámení,“ potvrdila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Žádné zákazy a omezení

Ne všichni však přílišné kontroly schvalují. Například Barbora Jakubíková s využíváním brněnského moře ke koupání souhlasí. „Určitě jsem velmi pro, aby se tam koupalo a provozovaly veškeré další související aktivity. Hlavně prosím žádné zákazy a omezení,“ požaduje žena.

Názorově se pak liší i tací, kteří se o zachování čistoty nového vodního prvku v centru Brna obávají. Zatímco podle Karla Cholka by z jeho využívání měla být vyloučena zvířata, podle Aleny Šmídkové hrozí nebezpečí zejména od lidí. „Pes na rozdíl od člověka do vody nehodí žádný odpadek ani tam nevykoná svoji potřebu,“ nechala se slyšet žena.

Vodní prvky v centru Brna lidé využívají k různým účelům. Kašnu před Janáčkovým divadlem například mnozí ke koupání, v minulosti se tam lidé projížděli na kajaku, prali prádlo nebo v ní omývali maso. Správci opakovaně upozorňují, že voda k něčemu takovému není uzpůsobená.

Nový vodní prvek od architektonické kanceláře consequence forma architect začal na Moravském náměstí v Brně zkušebně fungovat minulý týden. Oficiálně uvést do provozu by ho městská část chtěla v první polovině května. Fungovat bude do podzimu. Do konce sezony však budou vodní režimy v testovacím režimu. Zda se budou střídat podle pravidelného harmonogramu a měnit podle teploty a denní doby, zatím není jasné.