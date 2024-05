Bosonohy pod náporem aut i kvůli rozšiřovaní D1: kličkující kamiony vedle dětí

Změnu organizace dopravy zástupci Ředitelství silnic a dálnic plánují na 20. června. „Následný přesun do druhé etapy stavby zahájíme 21. června," sdělila Trubelíková.

Omezení v dopravě budou podle státních silničářů velmi podobná jako v případě první poloviny mostu. „Bohužel takto vytíženou tepnu nelze z důvodu její důležitosti rekonstruovat naráz. Bylo nevyhnutelné činnosti rozplánovat na dílčí části tak, aby provoz v jedné části nebyl přerušen," podotkla Trubelíková.



Nahrává se anketa ...

Na polovině mostu ve směru od Komárova do Židenic, kde je nyní převedený provoz v obou směrech, už je znát, že je povrch silnice za zenitem. V místě je snížená maximální povolená rychlost. „V té části stavby, do které je aktuálně přesunuta doprava, jsou pouze nárazové opravy povrchu silnice vyvolané dopravním omezením, a to tak, aby byla zajištěna kontinuita dopravy," podotkla Trubelíková. V tomto kontextu prosí řidiče o dodržování maximální povolené rychlosti stanovené přechodných značením.

Zprovoznění celého mostu bez omezení provozu je v plánu podle Trubelíkové v letních měsících příštího roku. Tedy později, než bylo dříve v plánu.

Zbavení se Romů: starostka Černovic ustála kontroverzní výrok, rezignaci odmítla

Podle původnímu harmonogramu měla rekonstrukce skončit už na konci letošního roku. „Po odkrytí mostního svršku stavby mostu Otakara Ševčíka byl zjištěn zhoršený stav konstrukcí oproti předpokladu zadávací dokumentace. V části stavby muselo dojít k výměně krajních nosníků nosné konstrukce. K tomu, aby bylo možné provést takovou úpravu, museli projektanti pozměnit dokumentaci a stavbaři museli zajistit výrobu nových předpjatých nosníků a navazujících částí," vysvětlovala už dříve Trubelíková.

Most Otakara Ševčíka je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty.